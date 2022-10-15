Своїми думками щодо контрнаступу ЗСУ на Херсоні та ситуації, в яку потрапили Путін з Лукашенком, поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також розповів, як США продовжують допомагати Україні наближати день перемоги.

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ЗСУ активно пересуваються на Херсонському напрямку і загарбники поспіхом намагаються створити картинку евакуації з окупованих територій до Росії. Вже навіть найбільш зашкварені гауляйтери скаржаться на успіхи українського війська на Півдні.

Водночас в Росії нібито планують призупинити мобілізацію гарматного м'яса. Але насправді це не говорить про те, що Кремль зупиниться у полюванні на власних громадян. Такі заяви – це просто підготовка до призову строковиків.

Паралельно білоруський диктатор Лукашенко так само нагнітає ситуацію і вже оголосив про контртерористичний стан і проводить приховану мобілізацію. Та й до самої Білорусі вже заїхали перші ешелони росіян для формування так званого, регіонального угруповання Союзної держави.

Утім, ця агонія двох диктаторів навряд чи їм зарадить. Адже напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги, а також представили закритий звіт про вплив західних санкцій на російський ВПК. І виявилося, що у Кремля вже величезні проблеми з можливістю виготовлення та ремонту важкого озброєння.

Тож, докладніше про головні події на фронті за день ми з вами далі і поговоримо.

Росія уже усвідомлює свою поразку

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що переконаний, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки та безнадійності. Втім, звідки такі висновки? Річ у тому, що напередодні російський диктатор Путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну. Мовляв, у Кремля були інші наміри. Зокрема, він заявив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".

Окрім того, Путін заявив, що нібито більше не планує наступальних дій в Україні, суто оборонні. Звісно, вірити цій потворі не варто від слова зовсім. Але схоже, що Путін на цьому етапі провальної для нього війни вже готує росіян до того, що, мовляв, спроба анексії 4 регіонів України – це і була мета війни. І це показова риторика направлена, в першу чергу на росіян.

У Кремлі неодноразово заявляли про якість міфічні цілі так званої "спецоперації". Але зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі. І тут раптом Путін намагається удати, що вони не програють, а ніби так все було і задумано, абсолютно забуваючи про те, як росіян гнали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. І от з огляду на таку риторику російського диктатора, Володимир Зеленський і стверджує, що росіяни вже живуть в атмосфері поразки та безнадійності.

І слова про рух вперед – це не перебільшення. Річ у тім, що на Херсонщині нині відбуваються важливі процеси. Окупанти намагаються зараз якось гасити паніку, що виникає через просування ЗСУ, але це відверто не вдається зробити.

Напередодні так званий заступник "глави адміністрації" окупованої Росією Херсонської області Кирило Стремоусов, почав жалітися на те, що українські військові намагаються почати наступ у районі села Дудчани у Бериславському районі. За його словами, один із напрямків наступу українських сил – дорога Дудчани – Берислав. І це цікава деталь з двох причин: буквально день тому Стремоусов запевняв, що все під контролем, а тому не варто проводити евакуацію мирного населення.

А вже сьогодні говорить про наступ ЗСУ і закликає жителів регіону відправити дітей до Росії. Мовляв, це потрібно, щоб відбити наступ ЗСУ. Окрім того, важливо, що Стремоусов визнає, що українські військові просуваються у напрямку Берислава. Це населений пункт де росіяни намагалися, але не встигли збудувати нову лінію оборони після того, як ЗСУ витиснули їх зі східної частини Херсонщини на початку місяця.

І от на цьому тлі, російські військкор взялися заспокоювати росіян, але це знову не виходить. Вони повідомляють про "важкі бої" на Херсонському напрямку, але нібито росіяни "дають відсіч". Ці військкори спробували відволікти увагу від Бериславського напрямку і заявили, що нібито окупанти атакують українські опорні пункти навколо Сухого Ставка і навіть досягають незначних успіхів у цьому районі.

Хоча, за даними Інституту з вивчення війни, жодних просувань росіян по лінії Сухий Ставок – Давидів Брід не зафіксовано. Окрім того, вороги скаржаться, що ЗСУ здійснюють наземні атаки по всій північній і північно-західній частині Херсонської області, якраз в районі Давидового броду. Ті ж російські військкори волають про те, що наше військо може готуватися до контрнаступу на північний захід від Херсона. Тобто картинка для загарбників по всій лінії фронту на Херсонщині, м'яко кажучи, складна.

Те про що можна говорити офіційно – це факт того, що ЗСУ продовжують кампанію з блокування районів концентрації ворогів на схід від Херсона у районі Берислав – Нова Каховка. Тобто у найважливішому для них районі. Окрім того, ОК "Південь" напередодні підтвердило черговий удар по позиціях загарбників у Бериславі та Каховському районі.

Але у відомстві повідомили сьогодні не лише про втрати ворога на цьому напрямку за минулу добу. Але і про ще одну психологічну деталь: росіяни активно крадуть на окупованих територіях все, що бачать. А це може бути свідченням того, що вони готуються до втечі і хочуть захопити з собою так звані трофеї, поцуплені у цивільного населення.

Крім того, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, українські військові напередодні завдали удару по військовій базі росіян у місті. І, щоб зрозуміти рівень забезпечення загарбників, варто звернути увагу на те, що вони після пожежі на базі, вивозили звідти на ремонт навіть спалену вщент техніку.

І ще одна важлива деталь, щодо наступу ЗСУ на Херсонщині, яка може змінити атмосферу кардинально. За оцінками Пентагону, українські сили продовжують просуватися на Сході та досягли певних успіхів у Херсонській області. А це, своєю чергою, збільшує важливість стандартної артилерії. Тобто, простіше кажучи, ЗСУ можуть палити загарбників не далекобійними РСЗВ, а простішою артилерією, якої, очевидно більше. Про це повідомляє CNN, передаючи слова високопоставленого американського військового чиновника на закритому брифінгу Пентагону.

США продовжує постачати ЗСУ зброєю

І тут американський чиновник Пентагону додав, що ще кілька місяців тому далекобійні системи залпового вогню були ключовим пріоритетом в українських сил. Адже саме вони дозволяли уражати позиції російських сил, які були занадто далеко від лінії фронту. Наразі ця лінія стала все ж вужчою. Відповідно нині із посиленням ракетних ударів по цивільних об'єктах, Україна робить наголос на системах протиповітряної оборони. Зокрема вже відомо про передачу Україні чотирьох видів систем ППО – норвезькі NASAMS, німецькі IRIS-T, іспанські HAWK та французькі CROTALE.

Утім, це зовсім не означає, що Захід припинить постачання потужної наступальної зброї. Навпаки, напередодні США ухвалили новий пакет військової допомоги на 725 мільйонів доларів. В той самий час Зеленський подякував Байдену за такий подарунок наших захисникам та захисницям.

Пізніше в Пентагоні розкрили деталі нового пакету військової допомоги. У відомстві повідомили, що США надають допомогу "для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони". Зокрема, у пакет допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

23 тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів Екскалібур;

5 тисяч 155-міліметрових снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування;

5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних HMMWV;

стрілецька зброя та понад 2 000 000 боєприпасів до неї;

а також медичні засоби.

Окрім того, після заяви Ілона Маска про те, що він більше не хоче сплачувати за роботу систем Starlink в Україні, прессекретар Пентагону заявила, що відомство шукає можливості, щоб в Україні ця система зв'язку функціонувала.

Техніки у росіян мало, тож вся надія на Білорусь

Тим часом в Росії виникли величезні проблеми з озброєнням. Зокрема, напередодні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що російські війська почали перекидання на фронт зенітних установок С-60, розроблених у 40-х роках минулого століття.

Нагадаємо, що С-60 – це зенітно-артилерійський комплекс, який використовує зенітні гармати калібру 57 міліметрів. Раніше цей комплекс у Росії перебував на консервації. На озброєнні окупаційної армії він стояв ще на початку 2000-х. По суті, С-60 стала першою радянською зеніткою, наведення якої виконувалось дистанційно. І от тепер вони витягають їх зі складів і кидають на фронт.

Окрім того, за даними моніторингової групи "Білорускі Гаюн" за останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів "Урал". Ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків у Мінській області. Аналітики зазначають, що ця техніка перекидається у Ростовську область і далі – на Донбас.

І такі хаотичні спроби знайти озброєння по складах не лише в Росії, але і в Білорусі доволі просто пояснюється. Напередодні, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо провів зустріч з представниками країн, які вводять економічні обмеження щодо Росії, щоб обговорити подальші кроки з придушення ВПК країни-агресорки.

Передував цьому зібранню урядовий звіт США, в якому йшлося про те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати у зв'язку із санкціями Заходу.

Вже під час зустрічі Адеємо зазначив, що країна-агресорка не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни. Причому Росії вже не вистачає не лише високоточної електроніки, але і, наприклад, підшипників. Ба більше, США готові запроваджувати санкції проти будь-якої країни, яка буде помічена у військовій допомозі Росії.

Частково мобілізовані стикаються з глобальними проблемами

Окрім того, у країни-агресорки є і певні складнощі із мобілізацією гарматного м'яса. Втім, Кремль продовжуватиме набирати "мобіків" для фронту. Напередодні Путін заявив, що вже за два тижні буде зупинено часткову мобілізацію. І от аналітики Інституту з вивчення війни зазначили, що таке оголошення було зроблене для того, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову. Крім того, це дозволить створити умови кращої підготовки для осінніх призовників.

Нагадаю, що напередодні диктатор оголосив, що з 220 000 осіб, які були мобілізовані після його наказу від 21 вересня, 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 уже – на передовій. Очільник Кремля також вперше оголосив, що мобілізовані проходять:

5 – 10 днів "первинної підготовки",

5 – 15 днів навчання з бойовими частинами,

а потім кидаються на фронт.

Втім, за даними аналітиків, навіть 10 днів навчання, яке можуть отримати мобілізовані, швидше за все, не складаються з фактичної бойової підготовки, адже багато інструкторів вже були вбиті або поранені на фронті. Відповідно Кремль намагається призупинити мобілізацію, щоб кинути залишки інструкторів на підготовку строковиків.

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Окрім того, за даними британської розвідки, мобілізовані росіяни погано оснащені через повсюдну корупцію у російській армії. Тож вони змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети, які мали б їм видавати у рамках програми індивідуального екіпірування. За даними розвідки, середній рівень особистого спорядження "мобіків" нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих ворожих військ.

Ба більше, у розвідці наводять інформацію про те, що у 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів "Ратник". Утім виявилося, що на складах їх немає, адже гроші просто вкрали. Відповідно, у Генштабі ЗСУ заявили, що через низьку якість медичної допомоги і небажання російського командування евакуйовувати тяжко поранених в Росію, смертність серед мобілізованих та кинутих на фронт перевищує 50%.

Лукашенко сильніше вгрузає у війну проти України

І от на тлі цього, Кремль намагається залякати Україну ймовірністю наступу з Білорусі, щоб розтягти наші сили. Сьогодні в країну-агресорку зайшли перші ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, про які раніше оголосив Лукашенко. Воно створювалося нібито "в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави". І за словами білоруського диктатора складатиметься з 70 тисяч білорусів та 10 – 15 тисяч росіян.

В той самий час Лукашенко напередодні заявив про оголошення контртерористичного стану в країні, що говорить про початок прихованої мобілізації. Але диктатор боїться вступати у війну відкрито. Зокрема, він намагається створити максимальне напруження на наших північних кордонах.

Разом з тим, так зване МЗС Росії сьогодні заявило, що Кремль перекине до Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення. Крім того, переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю. І що цікаво – мотивація таких дій – нібито загроза з боку НАТО. Про це заявив представник Росії в ООН Костянтин Воронцов.

Сам же білоруський диктатор сьогодні заявив, що варто все ж сідати за стіл переговорів і домовлятися безпосередньо Києву та Москві. Нагадаємо, що Зеленський раніше говорив, що перемовини з країною-агресоркою можливі. Але відбудуться вони явно не за президентства Путіна.

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