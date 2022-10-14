Як заявили білоруські ЗМІ, рішення про мобілізацію в Білорусі вже ухвалили.

Важливо Лукашенко передав Росії партії танків: у Тихановської припустили, про що це свідчить

За даними видання, Лукашенко нібито ухвалив принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

У Білорусі нібито запровадили режим контртерористичної операції

Раніше голова МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю росЗМІ заявив, що Лукашенко провів низку нарад із силовими структурами та вже запровадив режим контртерористичної операції.

Зверніть увагу! Офіційної інформації про введення у Білорусі режиму контртерористичної операції немає. Однак російські ЗМІ вже активно поширюють новину, що КТО у Білорусі вже почалася.

Також він сказав, що отримав інформацію, що з боку "окремих суміжних держав плануються провокації". Вони нібито пов'язані майже із захопленням окремих ділянок території Білорусі. Володимир Макей також згадав про питання безпеки, яке "висить над головою". Він підкреслив: якщо ми не зупинимося, це точно дійде до Третьої світової війни. Що ж, дійсно, якщо Росія та Білорусь не зупиниться, політ фантазії Путіна може зайти занадто далеко.

У найкращих традиціях російської пропаганди Макей наговорив дурниць про "накопичення потенціалу НАТО на західних кордонах Білорусі". Тож, за його словами, Лукашенко просить перевірити готовність збройних сил та військ територіальної оборони до виникнення несподіваних ситуацій.

Тому проведуть збори, щоб перевірити, хто стоїть на обліку, чи підходять вони для військової служби. Це необхідно, щоб не призвали інвалідів чи людей, які не повинні служити в армії. Потім у плановому порядку ті люди, кому належить, проходитимуть відпрацювання на полігонах, щоб згадати навички поводження зі зброєю,

– пояснив голова МЗС Білорусії.

Фактично це і означає мобілізацію, якої у Білорусі офіційно немає. Що ж, саме так все і починалося у Росії та на окупованих нею територіях. Чоловіків таємно мобілізовували, тоді як бункерний диктатор казав, що завдання "спецоперації" виконує регулярна армія. Однак вже пізніше Путін зрозумів, що його "Ваньки" закінчуються, тож треба нових. Саме так він і оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Цікаво, що росіяни навіть не запідозрили, що їм брешуть і щодо кількості втрат у війні проти Росії, і щодо перебігу "спецоперації". Адже ніхто з нових "Ваньок", які поїдуть воювати проти України, не поцікавився: куди ж поділася регулярна армія.

Цікаво – Денис Попович про можливість розгортання білоруської армії: дивіться відео