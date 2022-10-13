Таку думку 24 каналу висловив представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик. Він припустив, що танки, які Мінськ передає Москві, насправді не належать до білоруських запасів.
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Яку техніку Лукашенко міг віддати Путіну
За словами Сахащика, ймовірно, це військова техніка самої Росії.
Швидше за все, це техніка, яка була пошкоджена в ході наступу на Київ і доправлена на білоруські підприємства для її ремонту та відновлення,
– сказав білоруський опозиціонер.
Він додав, що після закінчення ремонту ця техніка віддається Росії.
Чи має Білорусь запаси озброєння
Сахащик висловив сумнів у тому, що у Лукашенка є якісь значні запаси техніки, яку можна віддати.
Після розпаду Радянського Союзу Білорусь активно торгувала військовою технікою та озброєнням, в окремі роки навіть входила до п'ятірки найбільших продавців озброєння у світі. Тож запасів особливо не залишилося,
– наголосив він.
Представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі додав, що в країні є невелика кількість танків Т-72, які потребують ремонту. Однак готових зразків, якими можна було б поділитися з Росією, ймовірно, немає.
Путін має проблеми з військовою технікою
Сахащик додав, що Путін після понад 7 місяців вже відчуває дефіцит справної військової техніки.
Старих зразків у нього багато, однак чи здатні вони брати участь в бойових діях в сучасних умовах, сказати важко. А швидко відремонтувати та модернізувати цю техніку Путін, швидше за все, не може,
– зауважив опозиціонер.
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Як Лукашенко допомагає Путіну: коротко
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що з Білорусі найближчим часом заплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.
- Росія хоче перекинути на територію Білорусі тисячі своїх військових. Є ймовірність того, що Владімір Путін може готувати удар у напрямку Брест – Львів.
- Лукашенко цинічно пригрозив Україні після вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Є потенційна загроза створення у Білорусі ударних угруповань.