Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, це вкотре доводить, що Білорусь все-таки бере участь у російсько-українській війні.

Важливо Росія перекидає в Білорусь тисячі військових: в опозиції оцінили загрозу суверенітету держави

Як Білорусь допомагає Росії

Як стало відомо, Лукашенко заявив про готовність республіки Білорусь надати допомогу Росії у війні проти України. Так, оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяли у ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій.

Крім того, зі зберігання зняли та відправили у Бєлгородську область першу партію з 20 танків Т-72.

Білорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з Білорусі найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Також мережею поширюється відео, на яких видно не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями. До речі, танки Т-72А не перебувають на озброєнні білоруської армії. Основним бойовим танком Збройних сил Білорусі є Т-72Б.

Активісти зазначають, що танки Т-72А були зняті зі зберігання збройних сил Білорусі, а також режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання.