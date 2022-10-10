Власну думку 24 каналу сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він надіється, що Лукашенко не піде в наступ на Україну.

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За його словами, Лукашенко продовжує петляти, але він боїться, бо Путін погрожує йому вбивством.

Він зауважив, що президент Білорусі постійно відступає, і тепер він відступив до межі, що дозволив Путіну зі своїми військами прийти в Білорусь.

Мені все таки здається, що своїх військових Лукашенко не пошле, проте з його території будуть наступати російські війська. Путін його й питати про це не збирається. Адже Білорусь давно окупована Путіним,

– пояснив Піонтковський.

Публіцист каже, що об'єм повноважень Лукашенка моделюється різними структурами. Наприклад,те, що він не посилає білоруську армію – це не лише його вибір, це вибір самих білорусів.

"Лукашенко боїться, що Путін чи білоруська армія його вб'є, якщо він пошле війська воювати проти України. Тому він виляє в цьому "коридорі" можливостей і зараз зупинився на точці, що чинити опір присутнім російським військам на своїй території вже не може", – зазначив він.

Піонтковський додав, що білоруси не підуть у наступ, бо в них полетить вогонь, який буде знищувати наступаючу російську армію.

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До того ж, на його думку, вирішуючими будуть воєнні дії на Херсонському та Північному напрямках. Білорусь – це не основний театр.

За словами Піонтковського, білорусів просто перетворять у "мобіків", і Росія може це зробити у два ходи:

вбити Лукашенка,

посадити якогось російського генерала, який оголосить Білорусь територією росії і почне мобілізацію.

"Думаю, таким варіантом Путін погрожує Лукашенку", – додав він.

Важливо! Головному управлінні розвідки розповіли, що під час зустрічей Путіна та Лукашенка Білорусь намагаються схилити до участі у відкритій війні. Білоруський диктатор готовий віддати Росії всі сили, які має, аби тільки не вступати у відкриту війну проти України.

Раніше Алєксандр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у "спеціальній воєнній операції" в Україні. Втім, є важливі нюанси. А 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зробив маразматичну заяву про те, що Україна готує удар по його державі та на це буде відповідь.