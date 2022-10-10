Кримський міст, яким так хвалились росіяни, вибухнув у суботу, 8 жовтня. Росія мстить через це Україні та забирає життя в мирних громадян. Лукашенко, що є посіпакою Путіна, також вирішив цинічно заявити про "відповідь" Україні через підрив Кримського мосту.

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Погрози Лукашенка Україні

Те, що окупанти атакують весь ранок 10 жовтня цивільну інфраструктуру України, є свідченням їхньої слабкості. Загарбники не дотримуються законів воєнного часу та вбивають невинних людей.

Абсурдно після цього чути заяви найвідданішого пса Путіна Лукашенка про те, що Україна готується напасти на Білорусь. Ба більше, на це диктатор має "рішучу" відповідь.

Ми зробимо так, щоб це був Кримський міст-2. Кримський міст здасться їм квіточками, якщо вони своїми брудними руками торкнуться хоч одного метра нашої території,

– сказав Лукашенко на зустрічі з силовиками.

Також він назвав президента України божевільним. Вочевидь, Лукашенку забракне хоробрості сказати те саме Путіну, який розпочав війну проти суверенної держави, погрожує світу ядерною зброєю та вбиває мирних громадян.

Ймовірно, головний посіпака Кремля, коли говорить про напад ЗСУ на Білорусь, забуває, що головна загроза для його держави – якраз кремлівський режим. Путін у будь-який момент може анексувати території республіки, як це було з частинами українських областей та Кримом.

Як Росія стирає Україну з лиця землі

У своєму зверненні до українців через атаки окупантів Володимир Зеленський наголосив, що Путін має 2 мети – знищити усю критично важливу інфраструктуру України та вбити самих українців.

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Однак президент переконаний, що ми переможемо та дамо відсіч терористам, адже ми допомагаємо один одному та віримо в перемогу.

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