Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, відповідна заява Лукашенка є певним маневром самопроголошеного президента Білорусі.

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Чи виправдані можливі сподівання окупантів

Смірнов зауважив, що російські військові, яке вторглися до України 24 лютого, мали відповідну підготовку та краще оснащення. Однак вони не дійшли до Києва.

То на що можна зараз надіятися – я взагалі не розумію!?,

– наголосив радник глави МВС.

До того ж, зауважив він, з того часу ми зробили декілька ліній оборони, провели мобілізацію й підготували велику кількість наших воїнів, які проходили навчання, зокрема, у закордонних країнах. Також Україні надають західне озброєння.

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Яка ймовірність нападу з Білорусі

Смірнов вважає, що заява Лукашенка про розгортання спільного з Росією регіонального угруповання є певним маневром самопроголошеного президента Білорусі, який не може сказати Путіну "ні".

Але фактично ймовірність входження з півночі нашої країни є надзвичайно малою. І я її не бачу,

– сказав він.

Радник глави МВС додав, що це також підтверджує наша розвідка та її керівник Кирило Буданов, який заявив, що з боку білорусів немає жодних загроз. Тому відповідні слова Лукашенка і реальний процес входження у війну – це дві великі різниці.

Що відомо про заяви Лукашенка щодо війни