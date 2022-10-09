Сам Лукашенко готовий віддати Путіну всі сили, які в нього є, лише щоб не безпосередньо не вступати у відкриту війну проти України. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у програмі військового телебачення України "Під прицілом".

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Що відомо про плани Путіна щодо Білорусі

У розвідці знають, що під час зустрічей Путіна та Лукашенка Білорусь намагаються схилити до участі у відкритій війні.

Ми бачимо заходи, які проводяться Росією для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення,

– розповів Скібіцький.

Що зараз відбувається на українсько-білоруському кордоні

На сьогодні, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Лукашенко готовий віддати все що в нього є, щоб це використовувала Росія, але щоб збройні сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти України. Але як довго буде така ситуація передбачити неможливо.

Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті й взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави,

– розповів представник воєнної розвідки.

Зауважимо, що нещодавно Мінськ відкликав українського посла. У Білорусі заявили, що Україна нібито готує напад на територію їхньої країни. У МЗС наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. А поведінка Білорусі зараз може бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення України.

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