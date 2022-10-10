Собственное мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он надеется, что Лукашенко не пойдет в наступление на Украину.

К теме "Не один десяток лет": Лукашенко заявил, что готовился к войне

По его словам, Лукашенко продолжает петлять, но он боится, потому что Путин угрожает ему убийством.

Он отметил, что президент Беларуси постоянно отступает, и теперь он отступил к пределу, что позволило Путину со своими войсками прийти в Беларусь.

Мне все же кажется, что своих военных Лукашенко не пошлет, но с его территории будут наступать российские войска. Путин его и спрашивать об этом не собирается. Ведь Беларусь давно оккупирована Путиным,

– объяснил Пионтковский.

Публицист говорит, что объем полномочий Лукашенко моделируется разными структурами. К примеру, то, что он не посылает белорусскую армию – это не только его выбор, это выбор самих белорусов.

"Лукашенко боится, что Путин или белорусская армия его убьет, если он пошлет войска воевать против Украины. Поэтому он виляет в этом "коридоре" возможностей и сейчас остановился на точке, что сопротивляться присутствующим российским войскам на своей территории уже не может", – отметил он.

Пионтковский добавил, что белорусы не пойдут в наступление, потому что в них улетит огонь, который будет уничтожать наступающую российскую армию.

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским: видео



К тому же, по его мнению, решающими будут военные действия в Херсонском и Северном направлениях. Беларусь – это не основной театр.

По словам Пионтковского, белорусов просто превратят в "мобиков", и Россия может это сделать в два хода:

убить Лукашенко,

посадить некоего российского генерала, который объявит Беларусь по территории России и начнет мобилизацию.

"Думаю, таким вариантом Путин угрожает Лукашенко", – добавил он.

Важно! Главное управление разведки рассказали, что во время встреч Путина и Лукашенко Беларусь пытаются склонить к участию в открытой войне. Белорусский диктатор готов отдать России все силы, которые у него есть только бы не вступать в открытую войну против Украины.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, есть важные нюансы. А 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству и ответ на это.