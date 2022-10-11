Про це 24 каналу сказав керівник "Білого регіону" (Білорусь) Сергій Бульба. Він припускає, що білоруські спецпризначенці можуть навчати мобілізованих росіян.
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Скільки військових Росії можуть розмістити в Білорусі
Бульба зазначив, що професійна російська армія, яка вторглася на територію України, вже стала перегноєм для нашої землі.
У тому, що до нас привезуть близько 120 тисяч, я дуже сумніваюся. Це явно завищена кількість станом на зараз,
– сказав керівник "Білого регіону".
Він вважає, що спочатку на території Білорусі розмістять близько 20 тисяч російських військових. А білоруські спецпризначенці можуть стати тими, хто навчатиме цих мобілізованих росіян.
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Що може бути найгіршим
Бульба нагадав, що у 1999 році Москва і Мінськ підписали договір про Союзну державу, в якому прописувалося створення спільного війська. Тепер же Лукашенко заговорив про розгортання регіонального угруповання військ Росії й Білорусі.
Але тут є підступ у тому, що на певному етапі керування білоруськими військами може бути надано російському терористу,
– зазначив він.
Саме це, наголосив керівник "Білого регіону", може бути найгіршим за такої ситуації.
Що відомо про заяви Лукашенка щодо війни
- Росія намагається затягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. У ГУР МО України заявили, що Путін щосили намагається схилити Лукашенка наважитись на це рішення.
- Раніше Алєксандр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у "спеціальній воєнній операції" в Україні. Втім, є важливі нюанси.
- 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зробив маразматичну заяву про те, що Україна готує удар по його державі та на це буде відповідь.