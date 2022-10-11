Про це 24 каналу сказав керівник "Білого регіону" (Білорусь) Сергій Бульба. Він припускає, що білоруські спецпризначенці можуть навчати мобілізованих росіян.

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Скільки військових Росії можуть розмістити в Білорусі

Бульба зазначив, що професійна російська армія, яка вторглася на територію України, вже стала перегноєм для нашої землі.

У тому, що до нас привезуть близько 120 тисяч, я дуже сумніваюся. Це явно завищена кількість станом на зараз,

– сказав керівник "Білого регіону".

Він вважає, що спочатку на території Білорусі розмістять близько 20 тисяч російських військових. А білоруські спецпризначенці можуть стати тими, хто навчатиме цих мобілізованих росіян.

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Що може бути найгіршим

Бульба нагадав, що у 1999 році Москва і Мінськ підписали договір про Союзну державу, в якому прописувалося створення спільного війська. Тепер же Лукашенко заговорив про розгортання регіонального угруповання військ Росії й Білорусі.

Але тут є підступ у тому, що на певному етапі керування білоруськими військами може бути надано російському терористу,

– зазначив він.

Саме це, наголосив керівник "Білого регіону", може бути найгіршим за такої ситуації.

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