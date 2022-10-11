Про це 24 каналу сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Білорусь дає Росії військову техніку, сподіваючись, що це допоможе зламати Україну.

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"Лукашенко є співучасником злочину"

Ступак зазначив, що Білорусь останнім часом почала постачати Росії свою важку техніку та системи озброєння, щоб ворог міг використовувати це для війни в Україні.

Росія так закриває свої потреби у важкій техніці, в різному озброєнні, яке не змогла компенсувати за рахунок постачання з країн Азії, Африки. Вони ж шукали паралельний імпорт, навіть у Північній Кореї, але там нічого не отримали,

– сказав він.

Тобто, зауважив експерт Українського інституту майбутнього, Білорусь бере участь у російсько-українській війні тим, що постачає техніку.

Лукашенко таким чином не уникає відповідальності, він є співучасником злочину,

– наголосив Ступак.

За його словами, Білорусь дає Росії військову техніку, сподіваючись, що це стане переломним моментом, який зможе зламати Україну. Але це навряд чи спрацює.

Чому Білорусь надає Росії бази для навчання

Ступак зазначив, що в Російській Федерації з 2010 року не існує військових частин, на базі яких можна було би проводити навчання мобілізованих осіб. Вони були закриті та розформовані. Тому новомобілізовані зараз живуть у лісах, шпиталях чи гуртожитках.

По-перше, Білорусь постачає Росії військову техніку. А, по-друге, надає свою військову базу для того, щоб російські "мобіки" могли розміщуватися, проводити тренування в нормальних умовах, наскільки це можливо,

– заявив експерт Українського інституту майбутнього.

Тобто, додав він, Білорусь для Росії є такою собі великою навчальною базою, де можна розмістити та натренувати військових для подальшої війни в Україні.

Що відомо про заяви Лукашенка щодо війни

Росія намагається затягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. У ГУР МО України заявили, що Путін щосили намагається схилити Лукашенка наважитись на це рішення.

Раніше Алєксандр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у "спеціальній воєнній операції" в Україні. Втім, є важливі нюанси.

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зробив маразматичну заяву про те, що Україна готує удар по його державі та на це буде відповідь.

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