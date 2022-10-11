Об этом 24 каналу сказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Беларусь дает России военную технику, надеясь, что это поможет сломать Украину.

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"Лукашенко является соучастником преступления"

Ступак отметил, что Беларусь в последнее время начала поставлять России свою тяжелую технику и системы вооружения, чтобы враг мог использовать это для войны в Украине.

Россия так закрывает свои потребности в тяжелой технике, в разном вооружении, которое не смогла компенсировать за счет поставок из стран Азии, Африки. Они искали параллельный импорт, даже в Северной Корее, но там ничего не получили,

– сказал он.

То есть, отметил эксперт Украинского института будущего, Беларусь участвует в российско-украинской войне тем, что поставляет технику.

Лукашенко таким образом не избегает ответственности, он является соучастником преступления,

– подчеркнул Ступак.

По его словам, Беларусь дает России военную технику в надежде, что это станет переломным моментом, который сможет сломать Украину. Но это вряд ли сработает.

Почему Беларусь предоставляет России базы для учений

Ступак отметил, что в Российской Федерации с 2010 года не существует воинских частей, на базе которых можно было бы проводить учения мобилизованных лиц. Они были закрыты и расформированы. Поэтому новомобилизованные сейчас живут в лесах, госпиталях или общежитиях.

Во-первых, Беларусь поставляет России военную технику. А, во-вторых, предоставляет свою военную базу для того, чтобы российские "мобики" могли размещаться, проводить тренировки в нормальных условиях, насколько это возможно,

– заявил эксперт Украинского института будущего.

То есть, добавил он, Беларусь для России является такой большой тренировочной базой, где можно разместить и натренировать военных для последующей войны в Украине.

Что известно о заявлениях Лукашенко относительно войны

Россия пытается затянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. В ГУР МО Украины заявили, что Путин изо всех сил пытается склонить Лукашенко отважиться на это решение.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, есть важные нюансы.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству и на это будет ответ.

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