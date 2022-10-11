Об этом 24 каналу сказал руководитель "Белого региона" (Беларусь) Сергей Бульба. Он предполагает, что белорусские спецназовцы могут учить мобилизованных россиян.
Обратите внимание Чего ждать от общей группировки войск России и Беларуси и пойдет ли Лукашенко в наступление
Сколько военных России могут разместить в Беларуси
Бульба отметил, что профессиональная российская армия, вторгшаяся на территорию Украины, уже стала перегноем для нашей земли.
В том, что к нам привезут около 120 тысяч, я очень сомневаюсь. Это явно завышенное количество по состоянию на данный момент,
– сказал руководитель "Белого региона".
Он считает, что сначала на территории Беларуси разместят около 20 тысяч российских военных. А белорусские спецназовцы могут стать теми, кто будет учить этих мобилизованных россиян.
Бульба оценил угрозу суверенитета Беларуси от перекидывания тысяч российских военных: смотрите видео
Что может быть самым плохим
Бульба напомнил, что в 1999 году Москва и Минск подписали договор о Союзном государстве, в котором прописывалось создание совместного войска. Теперь же Лукашенко заговорил о развертывании региональной группировки войск России и Беларуси.
Но здесь есть подвох в том, что на определенном этапе управление белорусскими войсками может быть предоставлено российскому террористу,
– отметил он.
Именно это, подчеркнул руководитель "Белого региона", может быть самым плохим при такой ситуации.
Что известно о заявлениях Лукашенко по поводу войны
- Россия пытается затянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. В ГУР МО Украины заявили, что Путин изо всех сил пытается склонить Лукашенко отважиться на это решение.
- Ранее Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, есть важные нюансы.
- 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству и на это будет ответ.