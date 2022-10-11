Об этом 24 каналу сказал руководитель "Белого региона" (Беларусь) Сергей Бульба. Он предполагает, что белорусские спецназовцы могут учить мобилизованных россиян.

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Сколько военных России могут разместить в Беларуси

Бульба отметил, что профессиональная российская армия, вторгшаяся на территорию Украины, уже стала перегноем для нашей земли.

В том, что к нам привезут около 120 тысяч, я очень сомневаюсь. Это явно завышенное количество по состоянию на данный момент,

– сказал руководитель "Белого региона".

Он считает, что сначала на территории Беларуси разместят около 20 тысяч российских военных. А белорусские спецназовцы могут стать теми, кто будет учить этих мобилизованных россиян.

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Что может быть самым плохим

Бульба напомнил, что в 1999 году Москва и Минск подписали договор о Союзном государстве, в котором прописывалось создание совместного войска. Теперь же Лукашенко заговорил о развертывании региональной группировки войск России и Беларуси.

Но здесь есть подвох в том, что на определенном этапе управление белорусскими войсками может быть предоставлено российскому террористу,

– отметил он.

Именно это, подчеркнул руководитель "Белого региона", может быть самым плохим при такой ситуации.

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