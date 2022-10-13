Про це 24 каналу сказав представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони Валерій Сахащик. Він вважає, що дуже раціональною й розумною є пропозиція розмістити міжнародних спостерігачів на українсько-білоруському кордоні.

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Чи створюють у Білорусі ударні угруповання

Сахащик зазначив, що наразі немає очевидних ознак створення якогось ударного угруповання на кордоні Білорусі з Україною.

Водночас проводиться низка організаційних заходів, які свідчать про те, що робота з підготовки створення такого угруповання ведеться. Ми припускаємо, що впродовж певного часу це може бути зроблено й потенційно така загроза існує,

– сказав білоруський підполковник.

Він зауважив, що в об'єднаному перехідному кабінеті Білорусі вживають можливих заходів, щоб цього не сталося. Але зрештою це залежить насамперед від успішної боротьби Збройних Сил України та від активної підготовки до захисту, щоб запобігти такому черговому удару з боку Білорусі.

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Що б серйозно обеззброїло білоруську й російську пропаганду

Сахащик вважає, що пропозиція залучити міжнародних спостерігачів на українсько-білоруський кордон є дуже раціональною й розумною.

Тому що керівництво Білорусі зараз заявляє, що приводом для розгортання регіонального угруповання є нарощування загрози з боку України та Європи,

– зауважив він.

На думку білоруського підполковника, застосування такого заходу могло спростувати заяви влади Білорусі.Зокрема, показало б, що все це просто домисли, що немає ніякого нарощування й жодного приводу для створення ударного угруповання біля кордонів України, або біля кордонів з Польщею та Литвою.

Це, звісно, мають встановити якісь незалежні джерела, сили. І саме міжнародні спостерігачі могли б цю функцію виконати. На мою думку, мають бути створені групи за участю, зокрема й білорусів, та представників Західних країн, які повинні проводити інспекцію у прикордонній смузі,

– наголосив представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Сахащик зауважив, що ці спостерігачі чітко казали би білорусам, щоб ті показали, де українці, поляки чи литовці створюють ударне угруповання, яке їм загрожує. Це б досить серйозно обеззброїло білоруську й російську пропаганду.

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