Об этом 24 каналу сказал представитель объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне Валерий Сахащик. Он считает, что очень рациональным и разумным является предложение разместить международных наблюдателей на украинско-белорусскую границу.

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Создают ли в Беларуси ударные группировки

Сахащик отметил, что пока нет очевидных признаков создания какой-то ударной группировки на границе Беларуси с Украиной.

В то же время проводится ряд организационных мероприятий, свидетельствующих о том, что работа по подготовке создания такой группировки ведется. Мы предполагаем, что в течение определенного времени это может быть сделано и потенциально такая угроза существует,

– сказал белорусский подполковник.

Он отметил, что в объединенном переходном кабинете Беларуси принимаются возможные меры, чтобы этого не произошло. Но в конечном итоге это зависит прежде всего от успешной борьбы Вооруженных Сил Украины и от активной подготовки к защите, чтобы предотвратить такой очередной удар со стороны Беларуси.

Сахащик прокомментировал создание ударных группировок в Беларуси: смотрите видео

Что бы серьезно обезоружило белорусскую и российскую пропаганду

Сахащик считает, что предложение привлечь международных наблюдателей на украинско-белорусскую границу очень рационально и разумно.

Потому что руководство Беларуси сейчас заявляет, что поводом для развертывания региональной группировки является наращивание угрозы со стороны Украины и Европы.

– заметил он.

По мнению белорусского подполковника, применение такого мероприятия могло опровергнуть заявления властей Беларуси.

Это, конечно, должны установить независимые источники, силы. И именно международные наблюдатели могли бы выполнить эту функцию. На мой взгляд, должны быть созданы группы с участием, в том числе и белорусов, и представителей Западных стран, которые должны проводить инспекцию в пограничной полосе,

– подчеркнул представитель объединенного переходного кабинета Беларуси.

Сахащик отметил, что эти наблюдатели четко говорили бы белорусам, чтобы те показали, где украинцы, поляки или литовцы создают ударную угрожающую им группировку. Это бы достаточно серьезно обезоружило белорусскую и российскую пропаганду.

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