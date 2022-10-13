Отправка к границе представителей Запада, мол, будет означать привлечение стран к украинскому конфликту. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Процитировали его пророссийские телеграм-каналы, передает 24 канал.

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Зеленский предложил разместить миротворцев на границе

Президент Украины Зеленский 11 октября в выступлении перед G7 рассказал об угрозах провокаций со стороны Беларуси.

Он отметил, что косвенно Россия уже втянула Беларусь в войну, теперь хочет втянуть напрямую. Она разыгрывает провокацию, мол, Украина готовит удар по территории Беларуси. Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует никакие военные меры против страны.

Поэтому президент предложил свое решение – на границе Украины и Беларуси разместить миссию международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности.

Беларусь проверяет армию

В Беларуси идет проверка вооруженных сил. Отрабатывают учебно-боевые задания.

Кроме того, оттуда есть угроза применения иранских дронов-камикадзе "Shahed-136". Поэтому на Западе и в центральных областях объявляли тревогу вечером 12 октября.

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