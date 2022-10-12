На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Однако идет комплексная проверка армии Беларуси. Отрабатывают учебно-боевые задания.

Кстати 4 вертолета, 10 дронов, отбитые атаки: в ВСУ рассказали об успешном дне на фронте

Из Беларуси могут запускать дроны

В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе нанесения ракетных и авиаударов. Более того, оккупанты продолжают использовать беспилотники иранского производства "Shahed-136". С начала суток 10 из них сбили силы ПВО.

Есть угроза применения "Шахидов" и с территории Беларуси. Кстати, вечером 12 октября в западных областях была объявлена тревога по этой причине. Сообщали о запуске Shahed, а в Винницкой области 2 таких дрона сбила ПВО.

Какая ситуация на фронте

Россияне обстреливают позиции ВСУ, а также мирные населенные пункты. Кроме того, на Краматорском направлении захватчики минируют мосты.

На Северском направлении враг обстреливал минометы и ствольную артиллерию, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также применяли ударные беспилотники.

враг обстреливал минометы и ствольную артиллерию, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также применяли ударные беспилотники. на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. Беспилотники задействовали для корректировки огня артиллерии;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. Беспилотники задействовали для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов; на Бахмутском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное;

противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое.

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое. на Новопавловском и Запорожском направлениях противник не наступал. Огнем накрыли более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское.

противник не наступал. Огнем накрыли более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское. на Южнобужском направлении обстреляно более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

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