На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Однак триває комплексна перевірка армії Білорусі. Відпрацьовують навчально-бойові завдання.
До речі 4 вертольоти, 10 дронів, відбиті атаки: у ЗСУ розповіли про успішний день на фронті
З Білорусі можуть запускати дрони
У Генштабі ЗСУ попередили про загрозу завдання ракетних та авіаударів. Ба більше, окупанти продовжують використовувати безпілотники іранського виробництва "Shahed-136". Від початку доби 10 з них збили сили ППО.
Є загроза застосування "Шахідів" і з території Білорусі. До речі, ввечері 12 жовтня у західних областях оголосили тривогу з цієї причини. Повідомляли про запуск Shahed, а на Вінниччині 2 таких дрони збила ППО.
Яка ситуація на фронті
Росіяни обстрілюють позиції ЗСУ, а також мирні населені пункти. Крім того, на Краматорському напрямку загарбники мінують мости.
- На Сіверському напрямку ворог обстрілював з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також застосовували ударні безпілотники.
- На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. Безпілотники задіяли для коригування вогню артилерії;
- на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;
- на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;
- на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник не наступав. Вогнем накрили понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.
- На Південнобузькому напрямку обстріляли понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.
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