На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Однак триває комплексна перевірка армії Білорусі. Відпрацьовують навчально-бойові завдання.

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З Білорусі можуть запускати дрони

У Генштабі ЗСУ попередили про загрозу завдання ракетних та авіаударів. Ба більше, окупанти продовжують використовувати безпілотники іранського виробництва "Shahed-136". Від початку доби 10 з них збили сили ППО.

Є загроза застосування "Шахідів" і з території Білорусі. До речі, ввечері 12 жовтня у західних областях оголосили тривогу з цієї причини. Повідомляли про запуск Shahed, а на Вінниччині 2 таких дрони збила ППО.

Яка ситуація на фронті

Росіяни обстрілюють позиції ЗСУ, а також мирні населені пункти. Крім того, на Краматорському напрямку загарбники мінують мости.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також застосовували ударні безпілотники.

ворог обстрілював з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також застосовували ударні безпілотники. На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. Безпілотники задіяли для коригування вогню артилерії;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. Безпілотники задіяли для коригування вогню артилерії; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів; на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

– з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник не наступав. Вогнем накрили понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

противник не наступав. Вогнем накрили понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку обстріляли понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

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