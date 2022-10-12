Попри спроби загарбників масово завдавати ударів по позиціях українських військових, ЗСУ мали чимало успіхів впродовж доби. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ.

Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів:

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БпЛА та 4 вертольоти ворога.

Натомість авіація Сил оборони завдала 27 ударів . Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

Загалом ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади боєприпасів. Ще в зону вогневого ураження потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.

На Півдні ЗСУ знищили 4 вертольоти росіян за 18 хвилин

Повітряні Сили України продовжують ліквідовувати ворожі цілі. 12 жовтня лише за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти (імовірно Ка-52) окупантів. Це стало можливим завдяки українським зенітним ракетним підрозділам на Півдні.

Ворожа техніка здійснювала вогневу підтримку наземних окупаційних військ.