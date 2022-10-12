Несмотря на попытки захватчиков массово наносить удары по позициям украинских военных, у ВСУ было немало успехов в течение суток. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ.

Так, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БпЛА и 4 вертолета врага.

А авиация Сил обороны нанесла 27 ударов . Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

В целом ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 склада боеприпасов. Еще в зону огневого поражения попали позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.

На Юге ВСУ уничтожили 4 вертолета россиян за 18 минут

Воздушные Силы Украины продолжают ликвидировать враждебные цели. 12 октября всего за 18 минут сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета (вероятно Ка-52) оккупантов. Это стало возможным благодаря украинским зенитным ракетным подразделениям на Юге.

Вражеская техника осуществляла огневую поддержку наземных оккупационных войск.