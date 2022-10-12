В ВСУ рассказали об успешном дне на фронте
Несмотря на попытки захватчиков массово наносить удары по позициям украинских военных, у ВСУ было немало успехов в течение суток. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ.
Так, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов:
- Новосадовое
- Бахмутское
- Иванград
- Бахмут
- Соледар
- Спорное
- Майорск
- Красногоровка
А авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БпЛА и 4 вертолета врага.
В целом ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 склада боеприпасов. Еще в зону огневого поражения попали позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.
На Юге ВСУ уничтожили 4 вертолета россиян за 18 минут
Воздушные Силы Украины продолжают ликвидировать враждебные цели. 12 октября всего за 18 минут сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета (вероятно Ка-52) оккупантов. Это стало возможным благодаря украинским зенитным ракетным подразделениям на Юге.
Вражеская техника осуществляла огневую поддержку наземных оккупационных войск.
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