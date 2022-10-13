Відправлення до кордону представників Заходу, мовляв, означатиме залучення країн до українського конфлікту. Із такою заявою виступив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Процитували його проросійські телеграм-канали, передає 24 канал.

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Зеленський запропонував розмістити миротворців на кордоні

Президент України Зеленський 11 жовтня у виступі перед G7 розповів про загрози провокацій з боку Білорусі.

Він зазначив, що опосередковано Росія вже втягнула Білорусь у війну, тепер хоче втягнути безпосередньо. Вона розігрує провокацію, мовляв, Україна готує удар по території Білорусі. Зеленський наголосив, що Україна не планувала та не планує жодних військових заходів проти країни.

Тому президент запропонував своє рішення – на кордоні України і Білорусі розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Білорусь перевіряє армію

У Білорусі триває перевірка збройних сил. Відпрацьовують навчально-бойові завдання.

Крім того, звідти є загроза застосування іранських дронів-камікадзе "Shahed-136". Через це на Заході та в центральних областях оголошували тривогу ввечері 12 жовтня.

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