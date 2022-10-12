Про це розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він вважає, що Лукашенко намагається балансувати.

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"Білоруська армія абсолютно не готова воювати. Звідти, до речі, масово вивозять озброєння, військову техніку, боєприпаси до Росії. У білорусів порожні склади. Їхня армія стає небоєздатною. Всі ці погрози, що вони підуть в страшну атаку – безглузді", – сказав Арестович.

Як можуть вчинити окупанти

За словами радника, у Білорусі хочуть назбирати 15 – 20 тисяч мобілізованих росіян і кинуть їх на Київ навіть без важкої техніки. Просто для того, щоб Україна тримала там свої війська.

"Якщо вони розумні люди, то не підуть на це, а залишать "мобіків" на кордоні вчиняти провокації, щоб ми там тримали угруповання й не кидали на Херсонський напрямок", – сказав Арестович.

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Що відбувається у Білорусі

Лукашенко продовжує допомагати Путіну вбивати українців. Диктатор відправив під Бєлгород першу партію з 20 танків Т-72. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім цього, з Білорусі найближчим часом планують перевести у Росію 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами. Активісти з "Беларускі Гаюн" публікують відео з перевезенням техніки