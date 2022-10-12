Так, Росія, вочевидь, почала використовувати білоруські запаси. Тож навряд чи можна очікувати наступ з території Білорусі.

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Росіяни вивозять техніку з Білорусі

11 жовтня ГУР повідомило, що поїзд із 492 тоннами боєприпасів із Білоруського 43-го ракетно-боєприпасного арсеналу в Гомелі прибув на станцію Кіровська в тимчасово окупованому Криму.

У розвідці також повідомили, що білоруська влада планує направити ще 13 ешелонів з озброєнням, технікою, боєприпасами та іншими матеріальними засобами з 5 різних білоруських баз на залізничні станції "Каменська" (Каменськ-Шахтинський) та "Марчеве" (Таганрог) у Ростовській області.

Відеозаписи із соціальних мереж з відкритим вихідним кодом підтверджують цей звіт. На кадрах з геолокацією за 11 жовтня видно як мінімум два білоруські поїзди з їхніми танками Т-72 і військовими вантажівками "Урал" у Мінську та зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" в Орші (Вітебська область).

Що це означає

В Інституті вивчення війни зауважили, що переміщення білоруської техніки до Росії вказує на те, що російські та білоруські сили, ймовірно, не створюють у Білорусі райони збору. Білоруське обладнання і постачання в тимчасово окупований Крим і Ростовську означають, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних комунікацій, які проходять через північ і захід Луганської області.

Проте Білорусь залишається союзником у війні Росії проти України. Білорусь надає матеріальну підтримку російським наступам в Україні та надає російським силам бази, з яких вони можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.

Зокрема російські сили атакують Північ безпілотниками Sahed-136. Відомо, що станом на 10 жовтня Росія перекинула до Білорусі 32 таких безпілотники, а до 14 жовтня перекине ще 8.

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