Так, Россия, очевидно, начала использовать белорусские запасы. Так что вряд ли можно ожидать наступление с территории Беларуси.

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Россияне вывозят технику из Беларуси

11 октября ГУР сообщило, что поезд с 492 тоннами боеприпасов из Белорусского 43-го ракетно-боеприпасного арсенала в Гомеле прибыл на станцию Кировская во временно оккупированном Крыму.

В разведке также сообщили, что белорусские власти планируют направить еще 13 эшелонов с вооружением, техникой, боеприпасами и другими материальными средствами из 5 различных белорусских баз на железнодорожные станции "Каменская" (Каменск-Шахтинский) и "Марчево" (Таганрог) в Ростовской области.

Видеозаписи из социальных сетей с открытым исходным кодом подтверждают этот отчет. На кадрах с геолокацией за 11 октября видны как минимум два белорусских поезда с их танками Т-72 и военными грузовиками "Урал" в Минске и зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" в Орше (Витебская область).

Что это значит

В Институте изучения войны отметили, что перемещение белорусской техники в Россию указывает на то, что российские и белорусские силы, вероятно, не создают в Беларуси районы сбора. Белорусское оборудование и поставки во временно оккупированный Крым и Ростовскую означают, что российские силы менее уверены в безопасности российских наземных коммуникаций, проходящих через север и запад Луганской области.

Однако Беларусь остается союзником в войне России против Украины. Беларусь оказывает материальную поддержку российским наступлениям в Украине и предоставляет российским силам базы, из которых они могут атаковать Украину высокоточными боеприпасами.

В частности, российские силы атакуют Север беспилотниками Sahed-136. Известно, что по состоянию на 10 октября Россия перебросила в Беларусь 32 таких беспилотника, а к 14 октября перебросит еще 8.

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