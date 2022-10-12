Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он считает, что Лукашенко пытается балансировать.

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"Белорусская армия совершенно не готова воевать. Оттуда, кстати, массово вывозят вооружение, военную технику, боеприпасы в Россию. У белорусов пустые склады. Их армия становится небоеспособной. Все эти угрозы, что они пойдут в страшную атаку – бессмысленны", – сказал Арестович.

Как могут поступить оккупанты

По словам советника, в Беларуси хотят собрать 15 – 20 тысяч мобилизованных россиян и бросят их на Киев даже без тяжелой техники. Просто для того чтобы Украина держала там свои войска.

"Если они умные люди, то не пойдут на это, а оставят "мобиков" на границе совершать провокации, чтобы мы там держали группировку и не бросали на Херсонское направление", – сказал Арестович.

Обратите внимание – Арестович об оккупантах в Беларуси: смотрите видео

Что происходит в Беларуси

Лукашенко продолжает помогать Путину убивать украинцев. Диктатор отправил под Белгород первую партию из 20 танков Т-72. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, из Беларуси в ближайшее время планируют перевести в Россию 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами. Активисты из "Беларускі Гаюн" публикуют видео с перевозкой техники