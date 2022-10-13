Про це у коментарі 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Український кордон з боку Білорусі закритий для всіх іноземців, у тому числі й для білорусів. Однак для українців є винятки.

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Через кордон з Білоруссю можуть в'їхати українці

Андрій Демченко зазначив, що пропускні пункти на кордоні з Білоруссю роблять винятки лише для громадян України, які бажають повернутися додому.

Громадяни України, якщо вони матимуть змогу дістатися до цих (на білоруському кордоні – 24 канал) пунктів пропуску, то українські прикордонники забезпечать їхнє повернення на територію України,

– наголосив Демченко.

Мова йде про всі пропускні пункти, однак речник Держприкордонслужби зауважив, що для повернення до України нашим громадянам потрібно спершу пройти білоруський пункт пропуску. Демченко зазначив, що найбільш реально для українців перетнути кордон України та Білорусі на Волині. Саме про цей пункт у відповіді на петицію згадував Володимир Зеленський.

Яка ситуація з в'їздом білорусів до України

За словами Андрія Демченка, від початку повномасштабного російського вторгнення кількість громадян Білорусі, які в'їжджають в Україну, суттєво зменшилася зокрема і через закриття українсько-білоруського кордону. Однак білоруси можуть в'їжджати через пропускні пункти на кордоні України з іншими державами.

Попри те, для білорусів, як і для всіх іноземців діють загальні правила перетину кордону – наявність усіх необхідних документів та підтвердження мети поїздки до України.

Прикордонники діють в межах своїх прав та повноважень і пропускають громадян іноземних держав тільки при наявності достатніх підстав для перетину кордону – зокрема, паспорту та підтвердження мети поїздки,

– підкреслив Демченко.

Україна може скасувати безвіз з Білоруссю

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна скасувала безвізовий режим з країною-агресоркою і з 1 липня 2022 року росіянам для в'їзду в Україну необхідні візи.

З урахуванням того, що у лютому російська армія наступала на Київщину з території Білорусі, з цієї території завдають ракетних та авіаційних ударів по Україні та запускають безпілотники, українці створили петицію про впровадження візового режиму і для громадян Білорусі. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію і запропонував Кабміну розглянути питання введення візового режиму з Білоруссю.

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