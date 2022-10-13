Президент зазначив, що на ділянці кордону України й Білорусі зараз працює лише один пропускний пункт на Волині. Однак його робота здійснюється в обмеженому режимі.
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Кордон з Білоруссю закритий з 26 лютого
Володимир Зеленський зазначив, що такі обмеження на українсько-білоруському кордоні діють з 26 лютого відповідно до розпорядження уряду. Через єдиний працюючий пропускний пункт на територію України можуть в'їхати лише наші громадяни. Водночас іноземці, в тому числі й громадяни Білорусі – ні.
Глава держави скерував пропозицію про введення візового режиму з Білоруссю до Кабінету Міністрів.
Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян,
– зазначив президент.
Яка ситуація на білоруському кордоні та з пропуском громадян Білорусі
У коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко уточнив, що відповідно до рішення уряду кордон з Білоруссю закритий повністю для іноземців, однак якщо громадяни України, які дісталися до одного з пропускних пунктів хочуть повернутися на батьківщину, то їх можуть пропустити.
Однак для повернення додому нашим громадянам потрібно пройти і білоруський пункт пропуску, що найбільш ймовірно зробити на кордоні у Волинській області.
Громадяни України, якщо вони матимуть змогу дістатися цих пунктів пропуску, то українські прикордонники забезпечать їхнє повернення на територію України,
– наголосив Демченко.
Водночас кількість громадян Білорусі, які бажають в'їхати на територію України, від початку повномасштабного вторгнення, суттєво зменшилася, зокрема і через закриття українсько-білоруського кордону. Крім того, Андрій Демченко зауважив, що громадян Білорусі, як і всіх інших іноземців, на територію України впускають за умови підтвердження мети поїздки та наявності всіх необхідних для в'їзду документів.
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