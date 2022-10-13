Президент зазначив, що на ділянці кордону України й Білорусі зараз працює лише один пропускний пункт на Волині. Однак його робота здійснюється в обмеженому режимі.

Зверніть увагу На злодієві шапка горить: Білорусь проти перебування міжнародних спостерігачів на кордоні

Кордон з Білоруссю закритий з 26 лютого

Володимир Зеленський зазначив, що такі обмеження на українсько-білоруському кордоні діють з 26 лютого відповідно до розпорядження уряду. Через єдиний працюючий пропускний пункт на територію України можуть в'їхати лише наші громадяни. Водночас іноземці, в тому числі й громадяни Білорусі – ні.

Глава держави скерував пропозицію про введення візового режиму з Білоруссю до Кабінету Міністрів.

Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян,

– зазначив президент.

Яка ситуація на білоруському кордоні та з пропуском громадян Білорусі

У коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко уточнив, що відповідно до рішення уряду кордон з Білоруссю закритий повністю для іноземців, однак якщо громадяни України, які дісталися до одного з пропускних пунктів хочуть повернутися на батьківщину, то їх можуть пропустити.

Однак для повернення додому нашим громадянам потрібно пройти і білоруський пункт пропуску, що найбільш ймовірно зробити на кордоні у Волинській області.

Громадяни України, якщо вони матимуть змогу дістатися цих пунктів пропуску, то українські прикордонники забезпечать їхнє повернення на територію України,

– наголосив Демченко.

Водночас кількість громадян Білорусі, які бажають в'їхати на територію України, від початку повномасштабного вторгнення, суттєво зменшилася, зокрема і через закриття українсько-білоруського кордону. Крім того, Андрій Демченко зауважив, що громадян Білорусі, як і всіх інших іноземців, на територію України впускають за умови підтвердження мети поїздки та наявності всіх необхідних для в'їзду документів.

Зверніть увагу! Відповідно до рішення уряду з 1 липня 2022 року скасований безвізовий режим з Росією.

Цікаво – Франція пригрозила Білорусі за можливий напад на Україну: дивіться відео