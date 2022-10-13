Президент отметил, что на участке границы Украины и Беларуси сейчас работает только один пропускной пункт на Волыни. Однако его работа осуществляется в ограниченном режиме.

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Граница с Беларусью закрыта с 26 февраля

Владимир Зеленский отметил, что такие ограничения на украинско-белорусской границе действуют с 26 февраля в соответствии с распоряжением правительства. Из-за единственного работающего пропускного пункта на территорию Украины могут въехать только наши граждане. В то же время, иностранцы, в том числе и граждане Беларуси – нет.

Глава государства направил предложение о введении визового режима с Беларусью в Кабинет Министров.

В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан,

– отметил президент.

Какая ситуация на белорусской границе и с пропуском граждан Беларуси

В комментарии 24 каналу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что согласно решению правительства граница с Беларусью закрыта полностью для иностранцев, однако если граждане Украины, которые добрались до одного из пропускных пунктов, хотят вернуться на родину, то их могут пропустить.

Однако для возвращения домой нашим гражданам нужно пройти и белорусский пункт пропуска, наиболее вероятно сделать это на границе в Волынской области.

Граждане Украины, если они смогут добраться до этих пунктов пропуска, то украинские пограничники обеспечат их возвращение на территорию Украины,

– подчеркнул Демченко.

В то же время, количество граждан Беларуси, желающих въехать на территорию Украины, с начала полномасштабного вторжения, существенно уменьшилось, в том числе и из-за закрытия украинско-белорусской границы. Кроме того, Андрей Демченко отметил, что граждане Беларуси, как и всех других иностранцев, на территорию Украины пускают при условии подтверждения цели поездки и наличия всех необходимых для въезда документов.

Обратите внимание! Согласно решению правительства с 1 июля 2022 года отменен безвизовый режим с Россией.

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