Про це 24 каналу сказав представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони Валерій Сахащик. Водночас він вважає, що нема якогось великого військового сенсу, крім ідеологічного й пропагандистського, в тому, щоб знову наступати на Київ.
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Чи можливий наступ з боку Білорусі
Сахащик зазначив, що може лише припускати, якими можуть бути дії глави Кремля Владіміра Путіна.
Є якісь підстави вважати, що може бути підготовлено й завдано удару в напрямку Брест – Львів, щоб відрізати шляхи комунікацій і припинити постачання озброєння, боєприпасів та інших вантажів, які зараз серйозно допомагають українцям захищати Батьківщину,
– сказав він.
На думку представника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, є певна ймовірність того, що відповідний удар може готуватися Росією.
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Чи може бути новий наступ на Київ
Сахащик наголосив, що новий наступ російської окупаційної армії на Київ є безглуздим із військового погляду.
Навіть, якби якимось дивом росіянам вдалося заволодіти містом Києвом, то це нічого не вирішує в масштабах усієї війни. Захопити – це одне, втримати – це абсолютно інше,
– пояснив представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.
Він переконаний, що в кожному разі Україна вистоїть навіть після такого. Але все ж у новому наступі на Київ нема якогось великого військового сенсу, окрім ідеологічного й пропагандистського.
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