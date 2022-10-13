Об этом 24 каналу сказал представитель объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне Валерий Сахащик. В то же время, он считает, что нет какого-то большого военного смысла, кроме идеологического и пропагандистского, в том, чтобы снова наступать на Киев.
Кстати Россия перекидывает в Беларусь тысячи военных: в оппозиции оценили угрозу суверенитета государства.
Возможно ли наступление со стороны Беларуси
Сахащик отметил, что может только предполагать, какими могут быть действия главы Кремля Владимира Путина.
Есть какие-то основания полагать, что может быть подготовлен и нанесен удар в направлении Брест – Львов, чтобы отрезать пути коммуникаций и прекратить поставки вооружения, боеприпасов и других грузов, которые сейчас серьезно помогают украинцам защищать Родину.
– сказал он.
По мнению представителя объединенного переходного кабинета Беларуси, есть вероятность того, что ответный удар может готовиться Россией.
Возможно ли наступление на Украину со стороны Беларуси: смотрите видео
Может ли быть новое наступление на Киев
Сахащик подчеркнул, что новое наступление российской оккупационной армии на Киев бессмысленно с военной точки зрения.
Даже если бы каким-то чудом россиянам удалось завладеть городом Киевом, то это ничего не решает в масштабах всей войны. Захватить – это одно, удержать – это совершенно другое,
– объяснил представитель объединенного переходного кабинета Беларуси.
Он убежден, что в любом случае Украина выстоит даже после этого. Но все же в новом наступлении на Киев нет какого-то большого военного смысла, кроме идеологического и пропагандистского.
Война в Украине: что известно о действиях Беларуси
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