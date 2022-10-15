У Міноборони країни заявили, що це військові, які входять до складу "регіонального угруповання військ".

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Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах видно навіть оркестр.

Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю,

– йдеться у повідомленні Міноборони.

Російські військові прибули до Білорусі / Фото Міноборони Білорусі

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Наголошують, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Білорусі для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".

Ще 10 жовтня Лукашенко повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною. Диктатор пояснював це "загостренням на західних кордонах Союзної держави".

Всього, за даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

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Зверніть увагу! Офіційної інформації про введення у Білорусі режиму контртерористичної операції немає. Однак російські ЗМІ вже активно поширюють новину, що КТО у Білорусі вже почалася.