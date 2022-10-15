У Міноборони країни заявили, що це військові, які входять до складу "регіонального угруповання військ".
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Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах видно навіть оркестр.
Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю,
– йдеться у повідомленні Міноборони.
Російські військові прибули до Білорусі / Фото Міноборони Білорусі
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Наголошують, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Білорусі для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".
Ще 10 жовтня Лукашенко повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною. Диктатор пояснював це "загостренням на західних кордонах Союзної держави".
Всього, за даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.
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