Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. Раніше політичний експерт Олександр Антонюк розказав, чи варто очікувати відкриття другого фронту з Білорусі.

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У Білорусі – контртерористична операція

Латушко зазначив, що міністр внутрішніх справ Білорусі дав інтерв'ю газеті "Ізвєстія", у якій повідомив, що в Білорусі введена контртерористична операція. Також він говорив про мобілізацію, яку називав "військовими зборами". Він також підтвердив, що відбулась модифікація штурмовиків Су-25 для несення ядерних боєзарядів.

Згодом Лукашенко повідомив, що це "терористична небезпека". Тому він і попросив російські війська прибути в Білорусь. Потім в інтерв'ю російському "Пєрвому каналу" Лукашенко сказав про "контртерористичну операцію". Ви бачите, скільки разів за кілька годин змінюється думка. Мені здається: важливо те, що перший меседж був даний російському ЗМІ "Ізвєстія",

– зауважив білоруський опозиціонер.

Він додав, що це чітко фіксує те, що справжнім господарем Білорусі є Кремль, бо лише після російських ЗМІ на ці повідомлення реагують білоруські. Їм доводиться це робити, бо в білоруському суспільстві відбувся ефект бомби, що вибухнула. Білоруси не розуміють, чи вводяться обмеження на виїзд за кордон, чи починається мобілізація, чи на в'їздах і виїздах з міст стоятимуть блокпости, чи всіх будуть контролювати.

"Тобто, в суспільстві почала підігріватись атмосфера. Вони спробували здати назад, однак чи вийде – незрозуміло, бо Лукашенко особисто підтвердив, що в Білорусі – контртерористична операція", – наголосив Латушко.

Підготовка до мобілізації

Білоруський опозиціонер продовжив: білоруські громадяни повідомляють про те, що триває підготовка до мобілізації. Відбувається координація міністерств оборони і внутрішніх справ, уже приходять повістки, немасово. Також уже є закон, який дозволяє заборонити виїзд за кордон громадянам Білорусі.

Економічна мобілізація, підготовка до мобілізації людського ресурсу – усе це здійснюється. Також проходять законодавчі зміни. Лукашенко до цього готується,

– підкреслив він.

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Мобілізація лише в маленьких містах і селах

За словами Латушка, є неперевірені дані про те, що була нарада командирів бригад, полків тощо щодо того, що офіцерам обмежується право виїзду за межі Білорусі, навіть у Росію. Це свідчить про те, що мобілізація справді відбудеться. Однак у першу чергу вона може бути спрямована на жителів маленьких міст і сіл, найбідніших районів Білорусі.

"Вона не буде проходити в містах, де проживає найбільш протестне населення. Це Мінськ, обласні центри, де проходили масові протести щодо Лукашенка й фальсифікації виборів. Проведена фільтрація військовозобов'язаних щодо лояльності до влади, бо Лукашенко не хоче давати зброю тим, хто може її використати проти нього", – сказав білоруський опозиціонер.

Він зазначив, що все будується в єдину логічну систему. Однак, на відміну від Путіна, Лукашенко хоче робити це повільно, затягуючи процеси. Утім вони можуть утворити конфліктну ситуацію в майбутньому, тригер потенційного протесту.

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