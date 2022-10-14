Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Ранее политический эксперт Александр Антонюк рассказал, стоит ли ожидать открытия второго фронта из Беларуси.

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В Беларуси – контртеррористическая операция

Латушко отметил, что министр внутренних дел Беларуси дал интервью газете "Известия", в которой сообщил, что в Беларуси введена контртеррористическая операция. Также он говорил о мобилизации, которую называл "военными сборами". Он также подтвердил, что произошла модификация штурмовиков Су-25 для ядерных боезарядов.

Впоследствии Лукашенко сообщил, что это "террористическая опасность". Потому он и попросил русские войска прибыть в Беларусь. Затем в интервью российскому "Первому каналу" Лукашенко сказал о "контртеррористической операции". Вы видите, сколько раз в несколько часов меняется мнение. Мне кажется: важно то, что первый месседж был дан российскому СМИ "Известия",

– отметил белорусский оппозиционер.

Он добавил, что это четко фиксирует то, что настоящим хозяином Беларуси является Кремль, потому что только после российских СМИ на эти сообщения реагируют белорусские. Им приходится это делать, потому что в белорусском обществе произошел эффект разразившейся бомбы. Белорусы не понимают, вводятся ли ограничения на выезд за границу, начинается ли мобилизация, будут ли стоять блокпосты на въездах и выездах из городов, будут ли всех контролировать.

"То есть в обществе начала подогреваться атмосфера. Они попытались сдать назад, однако получится ли – непонятно, потому что Лукашенко лично подтвердил, что в Беларуси – контртеррористическая операция", – подчеркнул Латушко.

Подготовка к мобилизации

Белорусский оппозиционер продолжил: белорусские граждане сообщают о том, что идет подготовка к мобилизации. Проходит координация министерств обороны и внутренних дел, уже приходят повестки, не массово. Также уже есть закон, позволяющий запретить выезд за границу гражданам Беларуси.

Экономическая мобилизация, подготовка к мобилизации человеческого ресурса – это осуществляется. Также проходят законодательные изменения. Лукашенко к этому готовится,

– подчеркнул он.

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Мобилизация только в маленьких городах и селах

По словам Латушко, есть непроверенные данные о том, что было совещание командиров бригад, полков по поводу того, что офицерам ограничивается право выезда за пределы Беларуси, даже в Россию. Это свидетельствует о том, что мобилизация действительно произойдет. Однако, в первую очередь, она может быть направлена на жителей маленьких городов и сел, беднейших районов Беларуси.

"Она не будет проходить в городах, где проживает наиболее протестное население. Это Минск, областные центры, где проходили массовые протесты против Лукашенко и фальсификации выборов. Проведена фильтрация военнообязанных по поводу лояльности к власти, потому что Лукашенко не хочет давать оружие тем, кто может его использовать против него", – сказал белорусский оппозиционер.

Он отметил, что все строится в единую логическую систему. Однако в отличие от Путина Лукашенко хочет делать это медленно, затягивая процессы. Впрочем, они могут образовать конфликтную ситуацию в будущем, триггер потенциального протеста.

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