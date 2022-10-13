Лукашенко заявив, що Захід нібито не впорався після розпаду СРСР із функцією гаранта стабільності у світі. Про це інформує 24 канал.

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Що Лукашенко говорив на саміті

За словами білоруського президента, практика Заходу "організовувати перевороти в інших країнах та санкції несе ризики Третьої світової війни".

Лукашенко вважає, що настав час Азії, і "дуже важливо цей час не прогаяти".

Після розвалу СРСР так званий колективний Захід, сп'янілий своєю перемогою, втратив контроль, не впорався із функціями глобального регулятора та гаранта стабільності. А розплачується за це весь світ,

– стверджує Лукашенко.

Президент наголосив, що Білорусь буцімто зробила внесок у забезпечення глобальної безпеки, а на пострадянському просторі була серед країн, які добровільно відмовилися від володіння ядерною зброєю.

Крім того, Лукашенко зазначив, що їхні ініціативи – від широкого міжнародного діалогу щодо зміцнення заходів довіри до "поясу цифрового добросусідства" – орієнтовані на "створення неподільної, всеосяжної безпекової архітектури, в рамках якої мирно співіснують держави і народи".

Президент думає, що розширення співпраці ОДКБ, ШОС (Шанхайська організація співробітництва – 24 канал) та НВЗДА (Нарада щодо взаємодії та заходів довіри в Азії – 24 канал) нібито здатне закласти потужний фундамент як для успішного розвитку Євразійського простору, так і для безпеки держав, які беруть участь у цих об'єднаннях.

Лукашенко переконаний, що з урахуванням усунення фокуса глобальної політики та економіки до Азії, динамічного розвитку трансконтинентальних торговельно-економічних зв'язків як ніколи "актуальне подальше розширення діалогу та співробітництва між державами наради".

Головні цинічні заяви Путіна на нараді

Росія закликає компенсувати завдані афганцям збитки за роки окупації;

Росія виступає за розвиток та процвітання Азії, а також за створення у цьому регіоні економічних зв'язків;

Росія робить все для формування системи рівної та неподільної безпеки;

Росія виступає за ліквідацію всіх штучних перешкод для відновлення ланцюжків постачання товарів;

Азія, де міцніють нові центри сили, відіграє велику роль у переході до багатополярного світопорядку;

Існує реальна загроза голоду та масштабних потрясінь на тлі волатильності цін на енергоносії та продовольство у світі;

Росія виступає за перегляд принципів роботи світової фінансової системи. Нинішня світова фінансова система дозволяла "золотому мільярду" на планеті жити за чужий рахунок.

Лукашенко та Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"

Президент Білорусі заявив про чергову співпрацю з Росією. Вони створюють спільне військове угруповання, основою якого будуть збройні сили Лукашенка.

Таке рішення Путін та Лукашенко ухвалили нібито за підсумками зустрічі після неформального саміту Співдружності Незалежних Держав у Санкт-Петербурзі.

До речі, основа військового угрупування – Збройні сили Білорусі. Лукашенко переконаний, що для його країни нібито існує якась загроза.

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