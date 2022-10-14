Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Антонюк. Раніше загрозу наступу з Білорусі оцінив Генштаб.

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Білорусь уже фактично оголосила війну Україні

Антонюк зазначив, що вже було у планах зробити наступ з боку Білорусі у тому числі й силами білоруських збройних сил. Цьому передували ракетні обстріли 10 жовтня, а перед цим 8 жовтня МЗС Білорусі вручило нашому послу ноту. Фактично це було оголошення війни. Була миттєва реакція, зокрема, від Зеленського й зібрано G7. Масовані ж ракетні обстріли не досягли своїх цілей.

Це зірвало плани й Путіна, і його гауляйтера на території Білорусі, псевдопрезидента Лукашенка й це зірвало початок спецоперації. Білорусь зі своїм президентом уже по факту на низькому старті для того, щоб атакувати нашу територію. Єдине, їх бентежить те, що ми досить сильно підготовлені. Ба більше, підірвані мости, заміновані поля,

– зауважив політичний експерт.

Він додав, що і президент України Володимир Зеленський також недаремно зафіксував позицію, мовляв, треба ввести миротворчі війська й моніторингову місію по всьому кордону з Білоруссю, щоб не допустити відкриття другого фронту.

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Стратегічно наступ з Білорусі ні на що не вплине

Політичний експерт продовжив, що стратегічно наступ з Білорусі ні на що не впливатиме, створить лише додаткові труднощі. Усе ж краще коли головний акцент ЗСУ буде направлений на звільнення окупованих територій. Інакше увага наших військ буде розосереджена. Однак наступ нам не страшний.

"Ми й зараз маємо легітимне право завдавати превентивні удари по військових базах і аеропортах Білорусі. А так нас узагалі нічого стримувати не буде", – наголосив Антонюк.

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