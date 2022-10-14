Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Він зауважив, що на початку активної фази війни Лукашенко дозволив Кремлю здійснити напад на Україну зі своєї території, оскільки, як і Росія, допускав швидкий успішний фінал.

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Що може втримати Лукашенка від вступу у війну

Вігірінський вважає, що зупинити Лукашенка від повноцінного вступу у війну проти України може інстинкт самозбереження.

Інстинкт політичного самозбереження і вміння торгувати, пробачте мені за таке доволі грубе висловлювання, своєю п'ятою точкою дозволяє йому триматися при владі впродовж більш ніж десятиліття, якщо не двох десятиліть,

– сказав політолог.

За його словами, Лукашенко усвідомлює, що ухвалення рішення про участь збройних формувань Білорусі у війні підвищує ризик втрати влади за рахунок джерела внутрішнього невдоволення. Мовиться про певний прояв чи можливий прояв повстання.

Якщо він теоретично допускає можливість такої участі, то усвідомлює, що його внутрішня безпека і внутрішній суверенітет повністю буде залежним від російського військового командування та їхніх спецслужб, які гарантуватимуть внутрішню безпеку,

– зауважив Вігірінський.

Тобто, наголосив політолог, політичне виживання самопроголошеного президента Білорусі стане повністю залежати від волі тієї особи, яка перебуває в Кремлі.

Він додав, що на початку активної фази війни Лукашенко дозволив можливість здійснення нападу для російських військ зі своєї території на Україну, оскільки, як і Росія, допускав швидкий успішний фінал, якого не відбулося.

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Чому Лукашенко апелюватиме до Китаю

Вігірінський зазначив, що Лукашенко, найімовірніше, буде апелювати до Китаю не як до суб'єкта, який може його зупинити від участі у воєнній кампанії, а як до суб'єкта, який здатен зменшити тиск Путіна на нього в частині безпосередньої участі.

Тобто для того, щоб прихиститися від одного агресора, треба звернутися до сили, яка є більш масштабною. А більш масштабною силою за Російську Федерацію, до якої може звернутися Лукашенко, є Китай,

– наголосив політолог.

Він зауважив, що у Лукашенка є чудовий кейс того, як виводилися російські війська з Казахстану. Це відбулося, згідно із певними джерелами, з огляду на те, що Сі Цзіньпін зв'язався з Путіним і пояснив, що загалом війська ОДКБ, переважно представлені російськими військовими, свою місію щодо забезпечення правопорядку виконали і більше їм перебувати там немає чого. Як наслідок – Путін не ослухався його.

Путін переорієнтовує країну на Схід

Вігірінський зауважив, що Путін повністю переорієнтовує країну на Схід, зокрема, енергетичні постачання як скрапленого газу, так і нафти. Він розраховує на країни Азії, які багато в чому орієнтуються на Китай щодо постачання технологій. Глава Кремля також будує "Силу Сибіру-2" через територію Монголії, чому не особливо раді в Китаю.

Він не зможе Китаю сказати "ні". Тобто ми не побачимо чвар між ними, це буде таємна дипломатія, за якої всі залишаються з обличчям, але Китаю відмовити,

– сказав політолог.

За його словами, Путін загнав Російську Федерацію в той стан, коли не може диверсифіковувати свою зовнішню політику без урахування думки Китаю.

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