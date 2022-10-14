Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что в начале активной фазы войны Лукашенко позволил Кремлю совершить нападение на Украину со своей территории, поскольку, как и Россия, допускал скорый успешный финал.

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Что может удержать Лукашенко от вступления в войну

Вигиринский считает, что остановить Лукашенко от полноценного вступления в войну против Украины может инстинкт самосохранения.

Инстинкт политического самосохранения и умения торговать, простите мне за столь довольно грубое высказывание, своей пятой точкой позволяет ему держаться у власти на протяжении более десяти лет, если не двух десятилетий,

– сказал политолог.

По его словам, Лукашенко отдает себе отчет, что принятие решения об участии вооруженных формирований Беларуси в войне повышает риск потери власти за счет источника внутреннего недовольства. Речь идет об определенном проявлении или возможном проявлении восстания.

Если он теоретически допускает возможность такого участия, то осознает, что его внутренняя безопасность и внутренний суверенитет полностью зависят от российского военного командования и их спецслужб, которые будут гарантировать внутреннюю безопасность,

– заметил Вигиринский.

То есть, подчеркнул политолог, политическая выживаемость самопровозглашенного президента Беларуси станет полностью зависеть от воли того лица, которое находится в Кремле.

Он добавил, что в начале активной фазы войны Лукашенко разрешил возможность совершения нападения для российских войск со своей территории на Украину, поскольку, как и Россия, допускал скорый успешный финал, которого не произошло.

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Почему Лукашенко будет апеллировать к Китаю

Вигиринский отметил, что Лукашенко, вероятнее всего, будет апеллировать к Китаю не как к субъекту, который может его остановить от участия в военной кампании, а как к субъекту, способному снизить давление Путина на него в части непосредственного участия.

То есть для того, чтобы защититься от одного агрессора, нужно обратиться к более масштабной силе. А более масштабной силой за Российскую Федерацию, к которой может обратиться Лукашенко, является Китай,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что у Лукашенко есть отличный кейс того, как выводились российские войска из Казахстана. Это произошло, согласно определенным источникам, учитывая, что Си Цзиньпин связался с Путиным и объяснил, что в целом войска ОДКБ, преимущественно представленные российскими военными, свою миссию по обеспечению правопорядка выполнили и больше им находиться там нечего. Как следствие – Путин не ослушался его.

Путин переориентирует страну на Восток

Вигиринский отметил, что Путин полностью переориентирует страну на Восток, в частности, энергетические поставки как сжиженного газа, так и нефти. Он рассчитывает на страны Азии, которые во многом ориентируются на Китай по поставкам технологий. Глава Кремля также строит "Силу Сибири-2" через территорию Монголии, чему не особо рады в Китае.

Он не сможет Китаю сказать "нет". То есть мы не увидим распрей между ними, это будет тайная дипломатия, при которой все остаются с лицом, но Китаю отказать,

– сказал политолог.

По его словам, Путин загнал Российскую Федерацию в то состояние, когда не может диверсифицировать свою внешнюю политику без учета мнения Китая.

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