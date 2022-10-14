Ми не можемо бути впевненими у тому, що нові заяви Лукашенка не пов'язані з пропущенням прийому ліків. Але можемо тому запевнити, що білоруський диктатор настільки сильно загруз у війні проти України, що вже не може знайти собі місця.

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У Білорусі – режим "підвищеної терористичної небезпеки

Складно збагнути, чи мав він на увазі присутність російських військових на території країни. Чи йому вкотре здалося, що десь з-за лісу виглядає міфічна "НАТА". Хай там як, але Лукашенко вкотре промацує ґрунт під землею.

Про запровадження режиму "підвищеної терористичної небезпеки" він розповів під час саміту глав СНД, що проходить в Астані. У відповідь на запитання журналістки він наголосив, що відповідне рішення пов'язане з буцімто загостренням ситуації за периметром кордонів Білорусі.

І саме у зв'язку й імовірною небезпекою на території країни-посіпаки Кремля розгортається союзне угруповання військ. Основу цих цілих "союзних військ" складають вояки з самої Білорусі, яким на підмогу перекинули ще й росіян.

У КДБ заперечують слова Лукашенка

Ми не здивувалися, що у Комітеті державної безпеки Білорусі вирішили все заперечити. Мовляв, на території країни жодної контртерористичної операції не проводили, та й зараз не проводять. А вся інформація, навіть та, яку іншими словами озвучив Лукашенко, просто не відповідає дійсності.

Водночас у відомстві зауважили, що "планові навчальні заходи", пов'язані з боротьбою з тероризмом таки проводять. Під час них займаються підтримкою високого рівня готовності до реагування на можливу загрозу.

Себто, у Білорусі традиційно нічого не можуть назвати своїми словами. Як, до слова, і з війною. То війна – "спецоперація", то "контртерористична операція" – планові навчальні заходи. Нічого нового.

У Білорусі проводять приховану мобілізацію

Усі ці закиди про можливий напад на Білорусь та подібні заяви Лукашенка лунають не просто так. Самопроголошений президент країни таким чином намагається провести приховану мобілізацію. Її мета: доукомплектувати бойові частини війська. Щоправда, достеменно невідомо, для чого це диктатору.

Зауважимо, що напередодні Лукашенко провів цілу низку нарад, в яких брали участь силові структури. Він також запровадив режим контртерористичної операції, зазначив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Цікаво, що на той момент офіційної інформації щодо проведення контртерористичної операції не надходило. А от слова Лукашенка на саміті в Астані буцімто і підтверджують її початок, але знову ж таки досить обтічно. Усе в дусі диктатора.

До слова, Макей озвучив чергову нісенітницю, нав'язану Білорусі Кремлем. Мовиться про те, що якщо країна не займатиметься своїм захистом, то на неї однозначно нападуть. Ба більше, якщо посіпака Росії ігноруватиме власну безпеку, то так і до Третьої світової війни недалеко.

Особливої уваги заслуговує репліка про "накопичення потенціалу НАТО на західних кордонах Білорусі". Мовляв, саме з цією метою Лукашенко прагне перевірити готовність свого війська. Адже ж може виникнути несподівана ситуація, і доведеться блискавично реагувати.

Дивно, що цього разу якось минулося без фраз про превентивний удар, але вже не по Україні, а по Польщі. Адже вона, за словами самопроголошеного президента, потенційно загрожує безпеці країни.

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