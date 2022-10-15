В Минобороны страны заявили, что это военные, входящие в состав "региональной группировки войск".

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Кроме того, Минобороны Белоруссии опубликовало фото "приветливой встречи" российских военных. На кадрах виден даже оркестр.

Военнослужащих приветливо встретили с хлебом и солью,

– говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные прибыли в Беларусь / Фото Минобороны Беларуси

В Беларуси говорят о "террористической опасности"

Отмечают, что региональная группировка войск "является исключительно оборонительным проектом". Его создали "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных с нами районах".

Еще 10 октября Лукашенко сообщил о развертывании совместной группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной. Диктатор объяснял это "обострением на западных границах Союзного государства".

Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

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Обратите внимание! Официальной информации о введении в Беларуси режима контртеррористической операции нет. Однако российские СМИ уже активно распространяют новость о том, что КТО в Беларуси уже началась.

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