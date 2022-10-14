Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України. Режим Лукашенка продовжує допомагати Росії воювати з Україною.

Зверніть увагу Латушко пояснив, наскільки реальний сценарій повторного вторгнення в Україну з Білорусі

Білорусь – співучасниця війни

Керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу Росії для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Варто відзначити, що 12 жовтня Генштаб повідомляв про те, що Білорусь зняла зі зберігання та відправила під Бєлгород першу партію з 20 танків Т-72.

Такі дії Білорусі доводять, що країна є співучасницею війни, що визнав і самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко, який заявив, що бере участь у так званій "спецоперації", але нібито "нікого не вбиває.

Путін намагається схилити Лукашенка до вторгнення: що відомо про загрозу

На початку повномасштабного вторгнення Росія з території Білорусі почала наступ на Чернігівщину, Київщину та частину Житомирщини, при цьому загарбники окупували Чорнобильську АЕС, а також Бучу, Ірпінь, Гостомель, які стали свідками звірств росіян, та інші населені пункти Київщини.

Від того часу і дотепер Білорусь є одним із плацдармів для завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Та Алєксандр Лукашенко досить довго відкидав причетність до війни, але після деокупації території Півночі України нависла нова загроза – вторгнення білоруських військ. Тамтешня армія проводить демонстративні заходи біля українського кордону, а Лукашенко періодично вигадує загрози – то Україна з 4 позицій хотіла нападати на Білорусь, то наша країна планує удар по "невинній" Білорусі, то є якась загроза на кордонах і доводиться оголошувати режим контртерористичної операції й інші вигадки.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що кремлівський диктатор Путін намагається схилити Лукашенка до відкритої війни проти України. Однак білоруський диктатор готовий віддати усі сили та засоби Росії, лише б не починати відкритий наступ.

Цікаво – більше про заяви з Білорусі про "контртерористичну операцію": дивіться відео