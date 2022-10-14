Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він заявив, що має інформацію про те, що до лютого російська армія може зібрати 120 тисяч військових для повторного вторгнення в Україну з Білорусі.

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За його словами, Лукашенко сказав, що до Білорусі зараз нібито прибувають тисячі російських військових, проте підтверджень цьому поки немає.

Я думаю, що цей сценарій максимального перебування російських військ в Білорусі можливий при успішній мобілізації в Росії. Але ми бачимо, що поки по Москві людям намагаються вручити повістки, але мобілізація не дуже успішна,

– зауважив Латушко.

Тому, як наголосив опозиціонер, невідомо, чи буде Путін має людський ресурс, щоб відправити таку кількість мобілізованих росіян на територію Білорусі.

На його думку, це може бути спроба інформаційного тиску на Україну, щоб знову схилити українську владу до переговорів. "А роль переговорів – це визнати окуповані території Росією при підтримці режиму Лукашенка", – додав він.

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Латушко вважає, що цей сценарій можливий, але все залежить від того, як будуть розвиватися події на фронті, особливо в листопаді – грудні.

"Тоді ми будемо розуміти, яке угруповання військ буде направлятися в Білорусь", – відповів він.

Білоруський опозиціонер також зазначає, що Лукашенка вже нічого не врятує, а те, що він зараз “петляє”, то так він хоче зберегти свою владу в Білорусі.

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