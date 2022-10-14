Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он заявил, что располагает информацией о том, что до февраля российская армия может собрать 120 тысяч военных для повторного вторжения в Украину из Беларуси.
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По его словам, Лукашенко сказал, что в Беларусь сейчас якобы прибывают тысячи российских военных, однако подтверждений этому пока нет.
Я думаю, что этот сценарий максимального пребывания российских войск в Беларуси возможен при успешной мобилизации России. Но мы видим, что пока по Москве людям пытаются вручить повестки, но мобилизация не очень успешна,
– отметил Латушко.
Поэтому, как отметил оппозиционер, неизвестно, будет ли у Путина человеческий ресурс, чтобы отправить такое количество мобилизованных россиян на территорию Беларуси.
По его мнению, это может быть попытка информационного давления на Украину, чтобы снова склонить украинские власти к переговорам. "А роль переговоров – это признать оккупированные территории Россией при поддержке режима Лукашенко", – добавил он.
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Латушко считает, что этот сценарий возможен, но все зависит от того, как будут развиваться события на фронте, особенно в ноябре – декабре.
"Тогда мы будем понимать, какая группировка войск будет направляться в Беларусь", – ответил он.
Белорусский оппозиционер также отмечает, что Лукашенко уже ничего не спасет, а то, что он сейчас "петляет", то так хочет сохранить свою власть в Беларуси.
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