Гауляйтер Херсона Кіріл Стремоусов зранку 15 жовтня опублікував відеозвернення, в якому поскаржився на наступ ЗСУ, пише 24 канал. Він заявив, що українські військові 15 жовтня намагаються почати наступ у районі села Дудчани в Бериславському районі.

Варте уваги Херсон скоро повернеться додому: на яких умовах і чому Путін хоче сісти за стіл переговорів

У Росії кажуть про "важкі бої" на Херсонському напрямку

Як сказав зрадник Стремоусов, один із напрямків наступу українських сил – дорога Дудчани – Берислав. При цьому Стремоусов каже, що в Бериславі "тихо, без якихось жорстких моментів".

Берислав і Дудчани на карті

Він наголосив, що поки окупанти не спостерігають чогось такого "жорсткого", але водночас закликав жителів Херсонщини виїхати.

Разом з тим, у російський ЗМІ та соцмережах від ранку повідомляють про "важкі бої" на Херсонському напрямку, але нібито росіяни "дають відсіч". Зокрема, Стремоусов поскаржився на артобстріли.

Що відбувається на Херсонщині

У жовтні ставленики Кремля на Херсонщині почали заявляти про евакуацію мирних жителів. Зокрема, гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо заявив, що в Росії буцімто чекають жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Мовиться про дітей, їхніх батьків та літніх людей.

У ЗСУ повідомили, що заява Сальдо – це "заклик SOS" від самого колаборанта. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що звернення Сальдо пов'язане з його страхами.

До теми Тепер ЗСУ можуть бити стандартною артилерією: у США побачили прогрес у просуванні біля Херсона

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що звернення Сальдо – це агонія. Хлань зауважив, що евакуації з Херсонщини в Росію бути не може. Сальдо розповідає лише про звичайну депортацію зрадників.

Також вивезти українських дітей до окупованого Криму та Росії хочуть гауляйтери Мелітополя та інших тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Вони вже навіть просять підготувати місця в російських школах.

Видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня. В Україні утримуються від гучних заяв, оскільки це може нашкодити операції та закликають дочекатися офіційної інформації від Генштабу ЗСУ. Водночас наші захисники роблять яскраві натяки.

Дізнайтесь більше – контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео