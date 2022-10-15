Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов утром 15 октября опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на наступление ВСУ, пишет 24 канал. Он заявил, что украинские военные 15 октября пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе.

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В России говорят о "тяжелых боях" на Херсонском направлении

Как сказал предатель Стремоусов, одно из направлений наступления украинских сил – дорога Дудчаны – Берислав. При этом Стремоусов говорит, что в Бериславе "тихо, без каких-либо жестких моментов".

Берислав и Дудчаны на карте

Он подчеркнул, что пока оккупанты не наблюдают чего-то такого "жесткого", но в то же время призвал жителей Херсонской области уехать.

Вместе с тем, в российских СМИ и соцсетях с утра сообщают о "тяжелых боях" на Херсонском направлении, но якобы россияне "дают отпор". В частности, Стремоусов пожаловался на артобстрелы.

Что происходит в Херсонской области

В октябре ставленники Кремля в Херсонской области начали заявлять об эвакуации мирных жителей. В частности, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в России якобы ждут жителей временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о детях, их родителях и пожилых людях.

В ВСУ сообщили, что заявление Сальдо – это "призыв SOS" от самого коллаборанта. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что обращение Сальдо связано с его страхами.

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Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что обращение Сальдо – это агония. Хлань отметил, что эвакуации из Херсонской области в Россию быть не может. Сальдо рассказывает только об обычной депортации предателей.

Также вывезти украинских детей в оккупированный Крым и Россию хотят гауляйтеры Мелитополя и других временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Они даже просят подготовить места в российских школах.

Издание Financial Times прогнозирует, что освобождение Херсона от российской оккупации возможно уже к концу октября. В Украине воздерживаются от громких заявлений, поскольку это может навредить операции и призывают дождаться официальной информации от Генштаба ВСУ. В то же время наши защитники делают яркие намеки.

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