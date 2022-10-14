В то же время после повреждения Крымского моста на 50% снизились поставки российских войск в Крыму и на материковом Юге Украины. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

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Когда россиян можно будет выжать из Херсона

Из-за этого все больше всего пострадала самая правобережная группировка российских войск на Херсонщине. Поэтому они сейчас начинают использовать армейские запасы, которых хватит минимум на неделю.

То есть уже через неделю она будет ощущать снарядный "голод". Западные СМИ, вероятнее всего, именно на этом и ориентируются. Впрочем, мост уничтожен еще не полностью,

– подчеркнул Роман Свитан.

По его мнению, если на Крымском мосту произойдет еще и второй удар, тогда и можно будет говорить о полном прекращении поставок.

"То есть только после второго удара неделю отсчитывать. И только тогда уже можно будет говорить, что проведены деоккупации правобережья. Ведь группировки тогда "присядут" на неприкосновенные запасы боекомплекта и можно будет их более-менее спокойно выжать или уничтожить", - объяснил военный эксперт.

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Будут ли россияне бежать из Херсона

Ранее российский диктатор Владимир Путин предписывал удерживать Херсон любой ценой. Впрочем, гауляйтеры уже публично просят об эвакуации.

Специалист считает, что россияне рассматривают все варианты. И один из таких вариантов – эвакуация правобережной группировки. В это же время предатели в первую очередь думают только о собственной шкуре.

Они будут вывозить свои семьи первыми, но сделать этого скрыто не удастся, ведь это всегда будет очень медийно. Поэтому они и запускают такую медийную волну под видом эвакуации всего населения,

– объяснил Роман Свитан.

Он отметил, что отступление с правого берега Днепра с военной точки зрения – это наиболее оптимальный вариант, чтобы спасти большую часть личного состава подразделений, которые находятся в Херсоне.

Прогноз по деоккупации Херсона