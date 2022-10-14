Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Оккупанты на Херсонщине настойчиво "советуют" жителям эвакуироваться якобы "на отдых в Россию".

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Гауляйтер Херсона объясняет это тем, что якобы людей нужно "защитить от обстрелов ВСУ".

О чем действительно свидетельствуют призывы Сальдо

По словам Гуменюк, в своем заявлении Владимир Сальдо беспокоился не о безопасности людей, а прежде всего о своей собственной.

То, что оккупанты изображают такую фейковую заботу о нашем населении, уже никого не удивляет. Конечно, это разгон паники и попытка снова обвинить ВСУ в том, что якобы они агрессивно обращаются с местным населением,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что обращение Садьдо связано с его страхами.

"Все отдают себе отчет, что на самом деле это был призыв SOS Сальдо непосредственно относительно самого себя ", – сказала Гуменюк.

Еще один коллаборант призывает людей выезжать в Россию

Призывы Садьдо поддержал и его "заместитель" в оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов. Он в соцсетях также призвал жителей региона выезжать якобы "на отдых и оздоровление" в Россию.

Стремоусов заявил, что это нужно "для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ".

Упорно советую воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Россию,

– написал Стремоусов.

Также коллаборант обвинил украинские власти в надуманных провокациях и обстрелах территории Херсонщины.

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