Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Оккупанты на Херсонщине настойчиво "советуют" жителям эвакуироваться якобы "на отдых в Россию".
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Гауляйтер Херсона объясняет это тем, что якобы людей нужно "защитить от обстрелов ВСУ".
О чем действительно свидетельствуют призывы Сальдо
По словам Гуменюк, в своем заявлении Владимир Сальдо беспокоился не о безопасности людей, а прежде всего о своей собственной.
То, что оккупанты изображают такую фейковую заботу о нашем населении, уже никого не удивляет. Конечно, это разгон паники и попытка снова обвинить ВСУ в том, что якобы они агрессивно обращаются с местным населением,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Она добавила, что обращение Садьдо связано с его страхами.
"Все отдают себе отчет, что на самом деле это был призыв SOS Сальдо непосредственно относительно самого себя ", – сказала Гуменюк.
Еще один коллаборант призывает людей выезжать в Россию
Призывы Садьдо поддержал и его "заместитель" в оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов. Он в соцсетях также призвал жителей региона выезжать якобы "на отдых и оздоровление" в Россию.
Стремоусов заявил, что это нужно "для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ".
Упорно советую воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Россию,
– написал Стремоусов.
Также коллаборант обвинил украинские власти в надуманных провокациях и обстрелах территории Херсонщины.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Оккупанты продолжают вывозить украинцев с оккупированных территорий в Россию. Главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо заявил, что Краснодарский край, Ставрополье и временно оккупированный Крым готовы принять до 10 человек каждый.
- Вооруженные Силы Украины продолжают успешное наступление на юге Украины. Россияне готовятся к уличным боям в Херсоне и строят укрепления.
- Россия перебросила в Украину уже около 10 тысяч военных, мобилизованных с 21 сентября. Благодаря мобилизованным, Россия пытается усилить свои группировки на Херсонском и Сватовском направлениях фронта.