Шестерым предателям удалось выжить после покушений. Об этом говорится в анализе Движения Честно.

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Сколько коллаборантов ликвидировали партизаны и ВСУ

Активнее всего коллаборантов уничтожали в августе – за месяц до проведения российских псевдореферендумов. Центрами партизанской славы остаются Херсонская и Запорожская области.

Во время покушений на коллаборантов использование огнестрельного оружия давало 100% результат. В свою очередь взрывные устройства, которые закладывают под авто, имеют несколько меньшую эффективность.

В частности, был застрелен предатель и нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев. Аналогичный метод ликвидации был выбран для ликвидации представителей уже запрещенной партии ОПЗЖ:

Владимира Струка,

Олега Бойко,

Павла Слободчикова, баллотировавшегося от Блока Владимира Сальдо.



Самым эффективным методом ликвидации предателей было огнестрельное оружие / Фото ЧЕСТНО

В Херсоне было больше всего неудачных попыток покушений на коллаборантов, в частности на главного гауляйтера области Владимира Сальдо.

Как правило, в таких случаях взрывчатку закладывали в автомобилях, помещениях, подъездах и других сооружениях.



Были и неудачные попытки ликвидации предателей / Фото ЧЕСТНО

Российские спецслужбы организовывают фейковые покушения на коллаборантов, чтобы попытаться их спасти. В частности, такие случаи зафиксировали в отношении:

представителя запрещенной партии "Социалисты" Виталия Гуры,

правоохранителя-предателя Сергея Томко.

В общей сложности на оккупированных территориях уже уничтожили шестерых правоохранителей-предателей.

Любопытно! Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, что работа партизан в регионе является целым движением – бойцы готовят оккупантам "сюрпризы". По его словам, это не единичные или случайные вещи, не проявления патриотизма, а стабильное и крепкое партизанское движение.



ФСБ проводила фейковые покушения на коллаборантов / Фото ЧЕСТНО

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