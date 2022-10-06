Шістьом зрадникам вдалося вижити після замахів. Про це мовиться в аналізі Руху Чесно.

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Скількох колаборантів ліквідували партизани та ЗСУ

Найактивніше колаборантів знищували у серпні – за місяць до проведення російських псевдореферендумів. Центрами партизанської слави залишаються Херсонська та Запорізька області.

Під час замахів на колаборантів використання вогнепальної зброї давало 100% результат. Своєю чергою, вибухові пристрої, які закладають під авто, мають дещо меншу ефективність.

Зокрема, застрелили зрадника та нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова. Аналогічний метод ліквідації обрали для ліквідації представників вже забороненої партії ОПЗЖ:

Володимира Струка,

Олега Бойка,

Павла Слободчикова, який балотувався від Блоку Володимира Сальдо.



Найефективнішим методом ліквідації зрадників була вогнепальна зброя / Фото ЧЕСНО

У Херсоні було найбільше невдалих спроб замахів на колаборантів, зокрема на головного гауляйтера області Володимира Сальдо.

Як правило, у таких випадках вибухівку закладали в автівках, приміщеннях, під'їздах та інших спорудах.



Були й невдалі спроби ліквідації зрадників / Фото ЧЕСНО

Російські спецслужби організовують фейкові замахи на колаборантів, щоб спробувати їх врятувати. Зокрема, такі випадки зафіксували щодо:

представника забороненої партії "Соціалісти" Віталія Гури,

правоохоронця-зрадника Сергія Томка.

Загалом на окупованих територіях вже знищили шістьох правоохоронців-зрадників.

Цікаво! Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що робота партизанів в регіоні є цілим рухом – бійці готують окупантам "сюрпризи". За його словами, це не поодинокі чи випадкові речі, не прояви патріотизму, а стабільний та міцний партизанський рух.



ФСБ проводила фейкові замахи на колаборантів / Фото ЧЕСНО

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