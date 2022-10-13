Из-за контрнаступления ВСУ россияне уже начали готовиться к уличным боям в областном центре. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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По его словам, россияне пытаются укрепить свои позиции.

Оккупанты давно начали строить фортификационные сооружения возле самого Херсона. Сейчас идет очередная волна. Хотя россияне понимают, что удержаться на правом берегу Днепра у них нет никакой возможности,

– сказал Хлань.

"Путин отдал приказ удержаться любой ценой"

Как отметил военнослужащий ВСУ, если бы не болезненный амбициозный приказ Путина, то "ВСУ уже давно могли бы зачистить правобережье Херсона".

Путин больше месяца назад приказал своим военным удержаться на Правобережье Херсонщины любой ценой. Хотя ему докладывали, что в дальнейшем удерживать эту территорию и сам Херсон нецелесообразно, потому что это повлечет за собой большие потери,

– рассказал депутат Херсонского облсовета.

Однако, по его словам, Путину безразличны потери, ведь в регион подвозят новых "мобиков".

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"Мобики" вместе со старыми кадрами массово отправляются на "концерт Кобзона". В частности, 13 сентября ВСУ отработали по позициям врага в селе Токаревка, где уничтожили до 150 "мобиков", – отметил военнослужащий ВСУ.

В Херсоне началась "тихая эвакуация"

По словам Хланя, россияне боятся наступления ВСУ, поэтому эвакуируют с оккупированной территории Херсонщины свои семьи.

В частности, по информации украинской разведки, из Новой Каховки отправлялись автобусы с семьями российских военнослужащих.

Также в Херсоне началась "тихая эвакуация". Даже коллаборант Стремоусов записывает ежедневные видео уже почему-то не на фоне Антоновского моста, а из подвала. Уже и у него все не так оптимистично,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

ВСУ продолжают наступление на Херсонщине

Хлань добавил, что оккупанты пытаются рапортовать о том, что останавливают наступление украинских военных.

Однако есть продвижение наших войск. ВСУ давят в районе Давыдова Брода, также начинают рассекать группировки противника и на территории Посад-Покровского,

– сказал он.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что все попытки удержаться от Берислава и контролировать дамбу Каховской ГЭС оккупантам абсолютно не помогут.

Оккупанты строят переправы через Днепр

В то же время российские захватчики не оставляют попыток наладить поставки между правым и левым берегом Днепра. Для этого возле дамбы Каховской ГЭС и Антоновского моста оккупанты возводят альтернативные переправы, используют понтоны, паромы, баржи.

Россияне упорно это делают. Наши ВСУ держат эти участки под огневым контролем, но оккупанты все равно перебрасывают на правый берег определенные ресурсы. Конечно, не в полном объеме,

– отметил Хлань.

Какая важнейшая задача стоит перед ВСУ

Он добавил, что сейчас для россиян имеет наибольшее стратегическое значение дамба Каховской ГЭС.

По словам депутата Херсонского облсовета, оккупанты построили на дамбе в районе шлюза 2 перекидных моста и даже частично засыпали шлюз для того, чтобы сделать его проездным. Также рядом обустроили понтонно-паромные переправы.

Сейчас дамба Каховской ГЭС и взятие ее под контроль является самой большой стратегической задачей для ВСУ. Это даже важнее, чем Антоновский мост и Антоновские переправы,

– подчеркнул Хлань.

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