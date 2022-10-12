Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Только за октябрь наши бойцы деоккупировали в Херсонской области 29 населенных пунктов.

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ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов

Янушевич рассказал, что украинские защитники уже освободили 75 населенных пунктов Херсонщины, в частности:

Нововасильевку,

Новогригорьевку,

Новокаменку,

Червоное,

Любимовку,

Крещеновку,

Золотую Балку,

Украинку,

Большую и Малую Александровки

Нововоскресенское и другие

Освобождение Херсонщины продолжается. Я, к сожалению, не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину, но мы должны с вами каждый день ждать хороших новостей,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах – ужасная. Там очень много разрушенных домов, школ, больниц, детских садов и т.д. Также оккупанты разрушили линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные, насосные и другие объекты инфраструктуры.

"Поэтому люди остались без воды и света. Сейчас мы с нашей командой посещаем населенные пункты, которые недавно были деоккупированы. Задача – пообщаться с местными жителями, выяснить наболевшие точки из первых уст и сразу приступить к налаживанию нормальной, устойчивой жизнедеятельности", – отметил Янушевич.

По его словам, одним из самых важных вопросов является восстановление света. На нескольких направлениях уже работают бригады "Херсоноблэнерго".

Интересно! Военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что 12 октября ВСУ освободили 5 населенных пунктов. Наши защитники отвоевали у россиян уже 1170 квадратных километров украинской земли. Благодаря этому они выровняли линию фронта, где раньше оккупантов фактически взяли в котел.

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